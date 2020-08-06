林穎孟黃郁芬退黨 柯文哲：北市議會時代力量不見了

時代力量黨主席徐永明涉嫌「期約受賄」，昨日宣布退黨，同黨籍台北市議員黃郁芬、林穎孟昨晚以「時力遺忘初衷」為由，雙雙哽咽宣布退黨。台北市長柯文哲今受訪時表示「搞不清楚那兩個為什麼要退黨？」柯也說，徐永明都退黨了，為什麼她們兩個要離開，他也搞不清楚。

柯文哲今下午出席台北市模範勞工表揚大接受媒體聯訪，媒體問及黃郁芬、林穎孟退黨，柯文哲頻搖頭，表示「不曉得她們想什麼？搞不清楚那兩個為什麼要退黨？因為徐永明都退黨了」，為什麼她們兩個要離開，這他也不清楚。

柯文哲也說，本來時代力量在台北市議會有3席，先前林亮君已經退黨，現在這兩個也退，「所以在台北市議會時代力量已經不見了」。

媒體追問時代力量是否正面臨滅黨危機？柯文哲說，「老實講，我也不曉得...」。