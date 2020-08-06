論文吹哨者吃鱉了？許淑華打臉吳佩蓉嗆惡意栽贓

促轉會前副研究員吳佩蓉踢爆高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文抄襲，本月3日質疑，立委許淑華在逢甲大學的碩士論文也涉抄襲，酸她是「省力女抄人」；許今舉證反擊指出，「2009年的論文如何抄2011年」，怒批吳「根本是惡意栽贓」。

許淑華因南下高雄為李輔選，吳盯上許又當起「論文吹哨者」，質疑許2009年取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目「公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例」涉抄襲中央大學客家所黃中元的碩士論文。

許淑華今在臉書貼出「碩士論文封面比對圖」並指出，她的論文是在2009年出版，黃姓研究員的則是在2011年出版，試問「2009年發表的論文如何抄襲2011年發表的論文？難不成我要跟哆啦A夢借時光機去未來抄襲？」

許更進一步指出，透過國家圖書館查詢黃姓研究員的碩士論文，並進行內容比對，黃還有引用她的碩論，「如果是她抄襲黃姓研究員的論文，黃姓研究員2011年發表的論文時，又何需註明引用我的論文？」

針對論文內容，因有部分段落引用至今仍未發表的文章因此未註明，有些疏忽而被質疑，她已向指導教授說明，而有錯則改，但不容許被抹黑或誤解。

此外，民進黨南投縣黨部第一時間指出，她要參選縣長須用最高規格檢驗，她的立場也一致，認為公職、民代應該被檢視，但在碩論這件事上，明顯是為了縣長選舉提前開打的煙霧彈，完全偏離理性討論之爭，也失去學術檢視論文之專業性。

許表示，交流歸交流、問政歸問政，她這幾年投身地方的努力與服務，都歡迎各界提出批評與指教，但不希望因選舉而進行各種抹黑的烏賊戰。