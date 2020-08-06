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教育部政策遭撤 部會溝通出問題

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

教育部提開放外籍生來台政策卻遭陸委會撤回，政府部會的橫向溝通已出問題！國民黨立委陳玉珍等人6日與陸委會主委陳明通一路從陸委會辯論到立法院。林思銘指出，陸委會把關陸生，但其他國家沒有部會把關，已凸顯政府的施政漏洞。鄭正鈐則批，教育部政策被陸委會撤回，顯示部會橫向溝通出問題。

陳明通則強調，「請相信政府，大方向是未來一定會讓所有陸生及兒童回台。」此番說法頻頻出現也讓陳玉珍相當不滿。現場氣氛相當緊張。

陸委會坐大？

國民黨立委陳玉珍、林思銘、鄭正鈐、葉毓蘭及李德維等人本於6日至陸委會考察，要求其對5日「教育部開放包含陸生在內的所有外籍學生來台，政策突然遭撤換並排除陸生」做出說明。本來預計為不開放媒體進入的內部會議，會議卻突然改至立法院召開，記者也蜂擁而至，轉移陣地。

在立法院會議室內，陳玉珍首先要求陳明通對限制中國大陸學生來台做說明，陳明通回應說：「是基於防疫政策考量，以不同國籍者來台做分流。」陳玉珍再問及對於開放陸生來台的具體規劃，陳明通未針對問題回答僅表示：「請相信政府，大方向是會讓所有陸生回台。」陳玉珍眉頭一皺後繼續發問。

外籍生總共有1萬5000人，其中陸生約佔5000人，陳玉珍質疑，如果是因為世界疫情調整，為何只限制約5000人的中國大陸學生來台，而讓另1萬名來自世界各國、疫情更不穩定的國籍學生來台？陳明通回應說：「陸生5000人卻只有10幾名申請回台，回來那麼少人就先暫緩。」陳玉珍大批其說法矛盾。

陳玉珍質疑，陸生來台人數比他國少，不是更應該開放？陳明通才說：「那要看對方的誠意。」承認將就學問題政治化，遭陳玉珍大批只顧將人權當作政治籌碼。林思銘則補充，陸委會突然介入把關陸生來台，但其他國家卻沒有相對應的機關去處理，「反而凸顯我們政府的漏洞，也沒有照防疫的專業去判斷。」

部會無橫向溝通

「如果美國部長來台可以用外交泡泡，那陸配、陸生為什麼不能用人道泡泡、教育泡泡呢？」葉毓蘭大批：「這不是歧視什麼叫歧視。」林思銘則指出，小明的父母等陸委會承諾處理1個多月後還是沒有任何進展，183天的居留時效也快過期了，為何政府能因人設事？

鄭正鈐則頻頻詢問，到底是誰做出排除陸生這個決定的？陳明通不願意針對問題回答，僅稱教育部根據自己想像，認為名單已經可以通過了，但沒有體察現在的情況。並未針對決策者是哪個部會回答。鄭正鈐則表示，希望政府要是一體的，政策要有橫向的聯繫，不要再像這次提出政策後朝令夕改。

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