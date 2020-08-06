蔡跟隨李升官發財 新黨批寬以待己

「蔡英文要下屬『升官發財請走別路』，但她自己不就是跟隨李登輝『升官發財』的典型嗎？」，針對立委集體受賄案，新黨「21青」發起人王炳忠、蘇恆、林明正6日質疑，前總統李登輝是「升官發財」黑金路的始作俑者，蔡英文也是因李登輝一路升官，卻要下屬嚴以律己，教人如何信服？

李登輝開啟黑金政治

「李登輝總統過世後一堆人歌功頌德，說李為台灣留下『典範』。」林明正指出，但「黑金之父」、「台獨教父」為台灣留下的典範，就是「同志可以出賣，民族可以背叛，國土可以送斷！」李登輝否認「說過台獨」，其實他繞來彎去，只要是為了升官發財，什麼都可以變。

林明正說，李登輝以「祖國」日軍少尉為榮，其後卻又加入共產黨，然後再出賣同志名單給國民黨，換取在國民黨內步步高升，跟著鎮壓黨外民主人士；後來登上中華民國總統、國民黨主席之位12年，開啟台灣「黑金體制」，也成為民進黨批判國民黨執政的重要理由，如今卻被民進黨捧為「民主先生」，荒唐至極。

蔡是升官發財得利者

「蔡英文才是跟隨李登輝『升官發財』的典型！」蘇恆指出，蔡英文在國民黨黨國時代就享受特權，留下尚未取得博士就能獲政大教職的疑雲；李登輝執政時又受格外栽培，成為國安會諮詢委員，為李登輝起草「兩國論」；陳水扁上台後，蔡英文成為陸委會主委，外界普遍認為是李登輝的關照，希望延續其兩岸路線。

蘇恆強調，當時蔡英文到立法院備詢，稱「一個中國」是台灣唯一的路，「自己讀中國書當然是中國人」，並強調台灣勢必要與大陸建立穩定的政經關係。她這些話言猶在耳，卻與如今「抗中保台」的蔡英文叛若兩人，倒像極「我是不是我的我」李登輝，為升官發財無所不用其極的人。

【更多精采內容，詳見 】