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升官發財請走別路？王鴻薇酸民進黨「升官發財，請別走」
民進黨立委蘇震清涉嫌收賄2000萬遭到檢調搜索、聲押。蔡英文總統特別表示「升官發財，請走別路」，挽回民眾信心，但台北市議員王鴻薇在臉書指出，民進黨真的是「升官發財，請走別路？」網路投票打臉小英。還說有網友表示，應該是「升官發財，請別走」才對。
王鴻薇指出，蘇震清的叔叔、總統府蘇嘉全秘書長主動向蔡英文總統請辭，綠營貪汙形象難除，為了滅火，總統蔡英文特別表示「升官發財，請走別路」試圖挽回民眾信心。但她特別對此舉辦網路投票，結果民眾並不賞臉，資料表示，將近有八成二民眾不認同民進黨清廉不徇私，對於顯然民眾失去的信心，不是喊口號可以換回的。
王鴻薇也指出，這次收賄事件，重創民眾對政府信任，更有網友直接嘲諷蔡英文說錯了，應該是「升官發財，請別走」才對，也有質疑會不會像私菸案一樣，越出事越大尾，似乎也是民進黨的慣例了，現在那些選前力挺到底的民進黨大老們全面噤聲，尤其是選前情如兄弟的陳其邁，牽手擁抱影片更是漫天瘋傳，江山易改本性難移，民進黨如何切割貪汙腐敗的形象，絕對會是他們最頭痛的問題。
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