館長合體陳其邁直播 昔批衛武營今改口「很漂亮」

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，昨日（5日）晚間與網紅「館長」陳之漢合體進行直播，討論陳其邁的競選政策，及對高雄未來的願景，期間也不避諱談到昔日館長痛批的「衛武營國家藝術文化中心」。

在2018九合一總統大選時，館長公開力挺韓國瑜，也曾與他一起直播，當時館長痛批高雄市政府花百億元打造的「衛武營」到頭來只會有政商名流去看，而小老百姓賺的錢大部分都花在生活開支上，根本沒有餘裕去看藝術表演。他質疑高雄市政府將人民的納稅錢浪費在錯誤的地方，拿去給有錢人享受。甚至還怒譙三字經並說，「嬰兒是要吃奶粉，還是要聽音樂就能活？」

昨日晚間館長和陳其邁合體進行「遲來兩年的直播」，期間也不避諱聊到「衛武營」，館長承認，「我後來真的覺得它蠻漂亮的，但它真的可以發揮（價值）嗎？」

陳其邁回應，這是基於「文化平權」的考量，台北與台中都有大型藝術文化中心，「南部為什麼不能有一個？為什麼我要看表演要去台北？」陳其邁接著說，若有好的場地，則能吸引高水準的國際團體前來演出，台灣的團體也能藉跟國際交流的機會讓全世界的人看到。

陳其邁更希望能以衛武營為中心，讓周圍形成藝術村，讓藝術家進駐，「政府以低廉的租金提供最基本的工作、練習場地，讓文學、藝術做出規模，把它變成產業化」。