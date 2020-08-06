出包仍力保廖燦昌 藍營籲蘇揆踹共

「廖燦昌為何能在慶富案出包後，繼續被蘇貞昌院長提名擔任第一金的董事長？現在又爆出他為遠航違法超貸，庇蔭他的蘇貞昌應道歉！」國民黨6日痛批蘇貞昌，力保有問題的廖燦昌擔任第一金董事長，當廖連連出包，蘇卻僅以「用人唯才」帶過，藍營呼籲蘇貞昌出面與社會大眾道歉。

公股變自家酬庸

國民黨文傳會副主委王鴻薇質疑，外界流傳廖燦昌的人事安排是由寶佳集團推薦，蘇貞昌對外僅說「不認識，也沒來往」，可是根據媒體的調查，廖燦昌過去掛名寶佳集團顧問，是在蘇貞昌擔任台北縣長、時任副手林錫耀擔任代理縣長期間，寶佳集團在新板、北大特區的建案都被大量核准，「這真的不認識嗎？」

王鴻薇指出，今周刊的報導甚至直接點名「寶佳林家的影響力早已滲透至政治界，與新潮流、閣揆蘇貞昌有好交情。」且三信商銀董事改選時，寶佳將委託書全數交給遠航董座張剛維，協助他取得5席董事，而蘇系子弟兵吳秉叡更是寶佳尾牙的座上賓，這都讓外界質疑民進黨派系介入公股銀行人事改選。

升官發財走綠路？

「升官發財走別路，這話聽起來多諷刺！」國民黨文傳會副主委李永萍批評，因為蘇震清案導致蘇嘉全自請離職，而蔡英文在新任總統府祕書長李大維上任時，也說了重話，並警告民進黨施政需要小心謹慎，不要辜負人民期待。

李永萍說，可是看看她身邊的蘇貞昌，爆發了標案、公股銀行的醜聞，而李厚慶（綠媒標案醜聞）、廖燦昌（慶富案、遠航案違法超貸）等人過去都是蘇貞昌所力薦，甚至是過去選戰的幕僚，無論是標案用自己人標給綠營媒體，或是違法超貸作為私人交際人情，「升官發財都在走民進黨的路！」

因此李永萍呼籲蔡英文，要說清楚她如何約束身旁的部屬不要再發生這種事情，而蘇貞昌欠全國人民一個解釋與道歉，要向外界交代為何要力保廖燦昌？背後如林錫耀、吳秉叡等民進黨派系要角是否也牽涉其中，都需要說明白。

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