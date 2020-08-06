回擊陸反對美部長訪台 外交部：他們是全球麻煩製造者

美國衛生部長阿查爾下周將率團訪問台灣，中國外交部發言人汪文斌表示已和美方提出嚴正交涉，國台辦也說民進黨「不可能得逞」；外交部發言人歐江安今天說，中華人民共和國要批評其他國家之前，她建議他們先看看自己內部發生的問題，現在中國政府成了global trouble maker（全球麻煩製造者），隱瞞疫情禍延全球，應該停止在國際間說三道四、干涉台灣和其他國家交往。

歐江安今天在例行記者會上表示，中華民國台灣是主權獨立國家，台美關係緊密友好，我國和美國、理念相近國家或其他國家交往、深化關係是天經地義、理所當然的事，中國政府無權置喙，中華人民共和國沒有統治過台灣一天，自然無權在國際間宣稱代表台灣人民，這道理很簡單，如果要用虛晃的「一個中國」原則強加在其他國家、台灣人民，只會引起反感厭惡。

歐江安說，中華人民共和國要批評其他國家之前，建議先看看自己內部發生的問題，當今中國政府成了全球麻煩製造者，隱瞞疫情禍延全球，造成1800萬人確診、70萬人死亡，他們不斷跟鄰國挑起爭端、破壞現狀，造成區域緊張也企圖爭霸，對內也不斷限縮人民自由、打壓宗教。

歐江安說，希望中國大陸在批評他國之前，先看看自己內部發生什麼事，為什麼大家對他們會有厭惡的感覺，我方希望，中國政府可以做的，是在國際間停止說三道四，干涉台灣和其他國家往來，還要還政於民、傾聽人民的聲音，中國14億人和香港人民是值得擁有自由的。