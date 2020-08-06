國民黨要求蘇貞昌為廖燦昌案道歉 政院：過程可受公評

國民黨上午舉行「廖燦昌違法核貸遠航，蘇貞昌切割？」記者會，質疑行政院長蘇貞昌沒為第一金控前董事長廖燦昌捲入遠航風波道歉。行政院今則表示，遠航貸款案，是發生在政黨輪替交替期間，直到今年才爆發，蘇貞昌無法未卜先知，事件也非指派廖燦昌當一銀董事長之後才爆發，整個過程可受公評，任用其擔任一銀董事長並未有問題。

國民黨今再度質疑蘇貞昌當初力保在慶富案下台的廖燦昌，卻未針對廖燦昌後來捲入遠航風波道歉，且面對外界質疑廖燦昌是寶佳集團推薦，還意圖以「不認識、也沒往來」做為切割。

行政院發言人丁怡銘今受訪時則表示，慶富案是馬政府時代的政院祕書長簡太郎，將公股銀行叫到辦公室「為民服務」，相信現在有選民要借60多億元，現任秘書長李孟諺不會做這種貼心服務，「我跟他借63萬都不可能」，如果國民黨認為交辦任務的簡太郎沒有責任，卻把責任推給配合政府政策的公股行庫員工，豈不是很不公平。

丁怡銘說，當初廖燦昌在合庫時拒絕馬政府要求擔任主貸，所以才由第一銀行擔任主貸，合庫是參與聯貸，後續負連帶責任才下台，並非違法，所以蘇貞昌任用其擔任一銀董事長並未有問題。

丁怡銘表示，蘇貞昌一再強調不認識寶佳集團董事長，再度就任院長前也不認識公股行庫，畢竟自己也退休一陣子了，當初圈選名單都是財政部會與金管會送上來的建議名單，選任都是因為經驗跟專業。

丁怡銘也解釋，這次的遠航貸款案，其實是發生在當年政黨輪替交替期間，直到今年才爆發，蘇貞昌無法未卜先知，且案件也非蘇貞昌指派廖燦昌當一銀董事長之後才爆發，整個過程可受公評。