立委考察變質詢？ 陳明通：防疫優先 分流開放

立法院內政委員會召委陳玉珍今率內政委員黨籍立委赴陸委會，就「小明」、陸生來台議題考察。對於是否開放會議，陸委會與藍委各持己見，最後決定轉往立法院紅樓會議室召開。綠委張宏陸則嗆，現在是休會期間，不應該弄成質詢，請尊重立法院體制。

民進黨立委張宏陸質疑，現在是休會期間，不應該弄成質詢，他不想隨之起舞。陳玉珍回應，現在是意見交流時間，到立法院是陳明通提議的，「我是可以到陸委會的喔！」

張宏陸批評，考察已經不是考察，變成質詢的方式，是很不對的事情。全國人民都在看，陳玉珍回「沒有人提復議，那你請離席。」

陳明通表示，陳玉珍告訴陸委會，今天是要開內政委員會的會議，他們才來立法院，他有義務來立法院備詢，「今天是開內政委員會的會議，不是考察陸委會，但我來這邊備詢，卻連簽到單都沒有，都是憲政機關，大家要尊重體制嘛！」

陳玉珍說，政策大轉彎，陸委會決定的。民胞物與的精神，上周辦公聽會有聽到很多陳情。政策考量為何？

陳明通在會中也指出，在疫情期間，陸方壓縮政府和人道放寬空間、升高對立，陸委會仍在武漢對台單位不斷用言詞攻擊他們之下，一步步將滯留武漢國人順利接回。陸委會對於陸生、小明都有一套完整規畫，為配合疫情實施，中間當然有很多不滿意，他們都虛心接受。

陳明通說，防疫是最重要的優先考量，政府希望能有一套能對國人有交代的防疫措施。配合指揮中心辦理相關因應，政府相關部門對疫情都有掌握研判，這部分陸委會完全尊重專業。

陳明通也說，昨天指揮官陳時中說疫情升溫，並宣布八大場所強制戴口罩，配合整體疫情發展，防疫須有最優先考量，因此，教育部昨天開放境外學生能入境，「但陸生這部分我們比較持保留態度，」因為還是要採分流措施。

陳明通也強調，不是不讓他們回來，一定會讓他們回來念書，請大家放心，只是過程如何配合疫情發展，循序漸進來規畫。