修憲廢考監？考試院內正反意見者 各發聲明表達立場

修憲廢考監議題引發關注，考試院內部也多有討論；考試院今天院會通過聲明，呼籲各界正視考試院價值，但考試院下銓敘部、考選部、保訓會及兩位留任考試委員隨即也發表共同聲明，表示就五權或三權問題，他們尊重立法院的修憲提案權，不贊成以考試院的名義發佈聲明。

據了解，今天上午的考試院會上，對於廢除考試院議題是否提出聲明表達立場，不同立場的兩方激烈討論，將卸任的考試委員主張提出聲明，但考選部等單位持反對立場，今天院會的氣氛「不太愉快」。

考試院今天發布新聞稿，呼籲各界正視考試院價值，考試院數十年來憑藉著獨立運作，確保國家考試的公平性，已獲得社會的高度認同，更需各界加以維護，廢除考試院或弱化考試權獨立，恐將導致徇私用人、阻斷社會流動、侵害弱勢人權、影響政府效能，並毀壞文官中立，「會否成就國家更好的未來？請慎思」。

聲明指出，近來各界對修憲的議題多有討論，基於五權體制，考試院對立法院是否提出修憲案，予以尊重，但近期朝野政黨對我國憲政體制是否廢除考試、監察兩院等議題的討論，以及立法院修正考試院組織法的過程觀察，考試院認為各界對考試院業務多不瞭解，因此今天院會通過正式發布聲明，闡明考試院對考試權獨立的立場和態度。

考試院表示，健全的文官制度，是國家長治久安的關鍵，我國憲法將考試權獨立於行政權之外，旨在透過公正公開的考試，使人人均有機會參與國家治理，並藉由專業中立的文官，確保民主政治的穩定發展。

考試院表示，歷來民調都指出，考試院是五院中最受信任的機關，顯示考試院對於貫徹考試用人、保障弱勢參與、促進階層流動、提升政府效能，並堅守文官中立，已獲得民眾的信賴。考試院認為無愧於憲法，無負於人民，廢除考試院或弱化考試權獨立，恐將導致徇私用人等，並毀壞文官中立。

另外，考選部長許舒翔、銓敘部長周弘憲、保訓會主委郭芳煜、考委楊雅惠及陳慈陽發表共同聲明，表示考試院在今天院會中通過臨時動議，就廢除考試院相關議題，對外發表聲明，他們是考試院院會的成員，已在會中表達反對。

聲明指出，考試委員就相關問題有權利表達自己的立場，但應以個人名義為之以示負責。

聲明指出，考試院的存廢應尊重國會與民意，理性探討。考試公平及文官中立，也是為國家所追求的目標。但世界民主國家除台灣外皆未採五權體制，聲明中將考試院的存在視為考試公平及文官中立的必要條件，這樣的論述恐難有說服力。