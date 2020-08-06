影／陸委會考察變質詢？朝野立委吵成一團

立法院內政委員會今天考察陸委會，召委陳玉珍希望和陸委會意見交流小明返台及陸生來台事宜，由於陸委會不開放媒體採訪，最後立委決定到陸委會對面的立法院會議室做意見交流，雙方在會議室內一問一答，場面宛如質詢，民進黨立委張宏陸到場批評把考察變質詢，民進黨團幹事長鄭運鵬也到場等到會議結束護送主委陳明通離去，同時對陳玉珍表示，這是破壞體制，私設刑堂，陳玉珍也反駁這是陸委會提議要來立法院的，純粹做意見交流。

陳明通對此說明，「當初是跟陸委會說要開內政委員會的會議，所以我才到這邊開會，如今要我來這裡備詢卻沒有簽到單」？陳玉珍反問，「今天被考察單位是陸委會，怎麼沒有準備簽到單給我們簽名？是你提議來這裡」。陳明通表示他沒辦法接受這種說法，也呼籲大家要互相尊重。 立法院內政委員會上午考察陸委會談小明返台及陸生來台，立委陳玉珍（右）率團前往陸委會，隨後立委與陸委會意見交流時選擇在立法院會議室，陸委會主委陳明通（左）回應立委的意見宛如詢答。記者潘俊宏／攝影 立法院內政委員會上午考察陸委會談小明返台及陸生來台，立委陳玉珍率團前往陸委會，隨後立委與陸委會意見交流時選擇在立法院會議室，陸委會主委陳明通（右）過馬路前往立法院。記者潘俊宏／攝影 立法院內政委員會上午考察陸委會談小明返台及陸生來台，立委陳玉珍率團前往陸委會，隨後立委與陸委會意見交流時選擇在立法院會議室，陸委會主委陳明通（左二）也前往立法院在媒體記者前做意見交流，一問一答的場面宛如質詢，民進黨立委鄭運鵬（左）在會議結束後護送陳明通離去。記者潘俊宏／攝影 立法院內政委員會上午考察陸委會談小明返台及陸生來台，立委陳玉珍率團前往陸委會，隨後立委與陸委會意見交流時選擇在立法院會議室，陸委會主委陳明通（圖）回應立委的意見宛如詢答。記者潘俊宏／攝影