影／陸委會考察變質詢？朝野立委吵成一團
立法院內政委員會今天考察陸委會，召委陳玉珍希望和陸委會意見交流小明返台及陸生來台事宜，由於陸委會不開放媒體採訪，最後立委決定到陸委會對面的立法院會議室做意見交流，雙方在會議室內一問一答，場面宛如質詢，民進黨立委張宏陸到場批評把考察變質詢，民進黨團幹事長鄭運鵬也到場等到會議結束護送主委陳明通離去，同時對陳玉珍表示，這是破壞體制，私設刑堂，陳玉珍也反駁這是陸委會提議要來立法院的，純粹做意見交流。
陳明通對此說明，「當初是跟陸委會說要開內政委員會的會議，所以我才到這邊開會，如今要我來這裡備詢卻沒有簽到單」？陳玉珍反問，「今天被考察單位是陸委會，怎麼沒有準備簽到單給我們簽名？是你提議來這裡」。陳明通表示他沒辦法接受這種說法，也呼籲大家要互相尊重。
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