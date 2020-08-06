【即時短評】別讓反中情緒扼殺兩岸青年互相認識的機會

我在就讀研究所時，結交一名來自中國大陸的好友。我倆初識便一拍即合，從藝術、哲學到時事，堪稱無話不談，唯獨兩岸的敏感問題碰不得，一談就吵架。然而，有時避無可避，終究還是得「交流交流」。

他是忠貞的共產黨員，我是堅持台灣主權獨立的死文青。他說台灣是中國不可切割的領土，我說共產黨政權何曾踏足過寶島一步；他說大家同文同種，都是中國人，我說台灣文化已自成一格，美國人不是英國人！總之，他有他的信仰，我有我的雄辯。

然而，就算永遠都不可能達成共識，但那是相互理解的過程。

我不可能被他說服，但慢慢明白中國人絕非「邪惡帝國」的臣民，反倒是充滿思想、質問，同樣篳路藍縷，在尋找他們在21世紀的國族、歷史定位；他不可能被我說服，但也慢慢理解，台灣人有自己的一套想法，不再是與中國相容的一群人。

所以，所有沒共識的對話中，取得的唯一共識就是，「武力統一」乃下下之策。就算不能容忍彼此的政治立場，至少兩人都不希望戰爭開打，因為對岸有一個他，島上有一個我。

和平最純粹的本質，無非是避免相知相惜之人受到傷害，不是嗎？可是，要是大家一開始就沒有認識的機會，何來建立和平的基礎？

但是太多次，兩岸人的認識淪為政治的犧牲品。如今教育部宣布開放全球已在學的境外學位生返台，卻獨獨排除陸生，不就再一次扼殺，兩岸年輕學子互相溝通、對話的橋樑？先不論兩岸沈重的歷史包袱，光談公平性就讓人質疑。

當台灣習慣以自由民主國家自居，卻老是受限於國族對立的狹隘思想，要如何對外宣揚自由民主的台灣與獨裁中國不同？當一群崇尚台灣文化的中國學生，慕名跨越台灣海峽，卻被拒於千里之外，他們會怎麼想台灣？而更重要的是，我們自己要怎麼想台灣？

如果今天所謂的「台灣價值」，就是把一切「中國的」排除，那它不過是被自由民主的偽善所包裝的「反中情緒」罷了。