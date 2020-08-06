快訊

欠債高達2億4千萬 澎恰恰開記者會坦言已破產

報復性旅遊人潮狂炸！ 亂象激增背後是他們在悲泣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】別讓反中情緒扼殺兩岸青年互相認識的機會

聯合報 / 本報記者陳熙文
台大。 本報資料照片
台大。 本報資料照片

我在就讀研究所時，結交一名來自中國大陸的好友。我倆初識便一拍即合，從藝術、哲學到時事，堪稱無話不談，唯獨兩岸的敏感問題碰不得，一談就吵架。然而，有時避無可避，終究還是得「交流交流」。

他是忠貞的共產黨員，我是堅持台灣主權獨立的死文青。他說台灣是中國不可切割的領土，我說共產黨政權何曾踏足過寶島一步；他說大家同文同種，都是中國人，我說台灣文化已自成一格，美國人不是英國人！總之，他有他的信仰，我有我的雄辯。

然而，就算永遠都不可能達成共識，但那是相互理解的過程。

我不可能被他說服，但慢慢明白中國人絕非「邪惡帝國」的臣民，反倒是充滿思想、質問，同樣篳路藍縷，在尋找他們在21世紀的國族、歷史定位；他不可能被我說服，但也慢慢理解，台灣人有自己的一套想法，不再是與中國相容的一群人。

所以，所有沒共識的對話中，取得的唯一共識就是，「武力統一」乃下下之策。就算不能容忍彼此的政治立場，至少兩人都不希望戰爭開打，因為對岸有一個他，島上有一個我。

和平最純粹的本質，無非是避免相知相惜之人受到傷害，不是嗎？可是，要是大家一開始就沒有認識的機會，何來建立和平的基礎？

但是太多次，兩岸人的認識淪為政治的犧牲品。如今教育部宣布開放全球已在學的境外學位生返台，卻獨獨排除陸生，不就再一次扼殺，兩岸年輕學子互相溝通、對話的橋樑？先不論兩岸沈重的歷史包袱，光談公平性就讓人質疑。

當台灣習慣以自由民主國家自居，卻老是受限於國族對立的狹隘思想，要如何對外宣揚自由民主的台灣與獨裁中國不同？當一群崇尚台灣文化的中國學生，慕名跨越台灣海峽，卻被拒於千里之外，他們會怎麼想台灣？而更重要的是，我們自己要怎麼想台灣？

如果今天所謂的「台灣價值」，就是把一切「中國的」排除，那它不過是被自由民主的偽善所包裝的「反中情緒」罷了。

共產黨 台灣人

延伸閱讀

疫情與反中高漲 Vivo擬不贊助印度板球聯賽

越南鎖國防疫 中國民眾為顧飯碗偷渡入境

酷經濟／悲情美國 疫情將丟失美國夢

一名中國人在奈及利亞遭綁架致死 涉案7名疑犯均落網

相關新聞

回擊陸反對美部長訪台 外交部：他們是全球麻煩製造者

美國衛生部長阿查爾下周將率團訪問台灣，中國外交部發言人汪文斌表示已和美方提出嚴正交涉，國台辦也說民進黨「不可能得逞」；外...

確定了！美衛生部長艾薩９日抵台 將代表川普見蔡總統

行政院長蘇貞昌今表示，美國衛生部長艾薩本周日（8/9）訪台，將代表美國川普總統晉見蔡總統，拜會外交部、衛福部，並與防治新...

國民黨要求蘇貞昌為廖燦昌案道歉 政院：過程可受公評

國民黨上午舉行「廖燦昌違法核貸遠航，蘇貞昌切割？」記者會，質疑行政院長蘇貞昌沒為第一金控前董事長廖燦昌捲入遠航風波道歉。...

外交部：中國已成為全球麻煩製造者

美國衛生部長艾薩將訪台灣、中國表示堅決反對。外交部發言人歐江安今天，當今中國政府已成全球麻煩製造者、Global tro...

立委考察變質詢？ 陳明通：防疫優先 分流開放

立法院內政委員會召委陳玉珍今率內政委員黨籍立委赴陸委會，就「小明」、陸生來台議題考察。對於是否開放會議，陸委會與藍委各持...

修憲廢考監？考試院內正反意見者 各發聲明表達立場

修憲廢考監議題引發關注，考試院內部也多有討論；考試院今天院會通過聲明，呼籲各界正視考試院價值，但考試院下銓敘部、考選部、...

影／陸委會考察變質詢？朝野立委吵成一團

立法院內政委員會今天考察陸委會，召委陳玉珍希望和陸委會意見交流小明返台及陸生來台事宜，由於陸委會不開放媒體採訪，最後立委...

【即時短評】別讓反中情緒扼殺兩岸青年互相認識的機會

我在就讀研究所時，結交一名來自中國大陸的好友。我倆初識便一拍即合，從藝術、哲學到時事，堪稱無話不談，唯獨兩岸的敏感問題碰...

影／哭訴提意見卻頻遭抹黑 林穎孟.黃郁芬宣布退出時力

時代力量前黨主席徐永明因涉入SOGO經營權收賄案，讓黨內掀起一波改革聲浪，卻也讓黨內內鬥家務事浮上檯面，引發退黨潮。台北...

【重磅快評】買光瑞德西韋的美衛生部長 訪台幫得上忙?

美國衛生部長阿札爾將率團訪台4天，當然歡迎，是件好事；國人接著都問他是誰？訪台要幹嘛？外交部對國人的疑惑很敏銳，趕緊說他...

國民黨：蘇貞昌應為廖燦昌違法道歉 「蔡英文還要裝睡嗎」

國民黨上午舉行「廖燦昌違法核貸遠航，蘇貞昌切割？」記者會，質疑在遠航超貸案中被起訴的第一金控董事長廖燦昌，之前擔任合庫董...

內政委員會考察陸委會不讓媒體進場 陳玉珍：不能苟同

立法院內政委員會召委陳玉珍今日率團考察陸委會，針對陸配子女小明、陸生與團聚陸配未能返台詢問陸委會相關進程。陳玉珍6日上午...

熱門新聞

八大處所擬強制配戴口罩 夜市、廟宇及傳統市場都在名單

金六結新兵「味覺異常」送醫採檢 指揮中心回應

金六結疑似染疫新兵 檢驗結果出爐

再爆退黨潮 黃郁芬、林穎孟宣布退出時力

風險國家名單變更！日本即起除名 恢復居家檢疫14天

宜蘭衛生局：金六結新兵兩天前喉嚨痛 吃早餐無味道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。