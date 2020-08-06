影／哭訴提意見卻頻遭抹黑 林穎孟.黃郁芬宣布退出時力

時代力量前黨主席徐永明因涉入SOGO經營權收賄案，讓黨內掀起一波改革聲浪，卻也讓黨內內鬥家務事浮上檯面，引發退黨潮。台北市議員林穎孟與黃郁芬5日晚間突然宣布退黨，聲淚俱下指控在黨內長期遭到惡意攻擊，讓她們兩人對時代力量失望透頂。林穎孟說，很明確感受到黨希望我們離開，我們能夠做的就是成全黨的意志，和他們說再見。

身為紀律委員的林穎孟也加碼爆料，徐永明原先要由紀律委員會來調查事情始末，但在展開調查之前，紀律委員卻被要求要簽本票、保密協議，一旦洩漏消息就會有刑事責任，對此黨中央則回應，的確有其中一位紀律委員提出這樣的建議，但其他紀律委員並未附和，所以並沒有採納，更沒有逼簽本票這樣的事實。