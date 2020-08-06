【重磅快評】買光瑞德西韋的美衛生部長 訪台幫得上忙?

美國衛生部長阿札爾將率團訪台4天，當然歡迎，是件好事；國人接著都問他是誰？訪台要幹嘛？外交部對國人的疑惑很敏銳，趕緊說他是1979年迄今訪台最高階的官員，如果總統川普出缺，他是第十二順位繼任者；試圖定調這位部長的重要。

阿札爾與台灣接觸很少，最近一次是上個月，他宣布「川普總統做了了不起的決定，買下吉列德生技公司未來三個月的抗新冠藥物瑞德西韋全部產能」。阿札爾的宣布強烈影響台灣的防疫應對，好不容易透過關係買到一千劑瑞德西韋，這下子確定泡湯了，台灣手上的瑞德西韋只夠54個新冠重症病人的療程。之後斷貨斷到什麼時候？防疫官員全不敢說，因為瑞德西韋全球搶貨，以台灣自稱優等生的疫情規模，完全不看在吉列德的眼裡。

其實美國買光吉列德未來三個月瑞德西韋產能並不過份，因為吉列德是美國公司，美國新冠的疫情又是全球最嚴重，川普若認為瑞德西韋對美國的防疫及安全有戰略意義，禁止吉列德產品出口是合法的應對，國際上再多的不滿，也無法影響美國的決定。

吉列德的瑞德西韋其實還未量產，還在人體試驗階段，各國現在手上的瑞德西韋都是實驗用藥、試用品，只能說吉列德財星高照，原來瑞德西韋是為防治伊波拉病毒，結果效果不如預期，反而在防治新冠肺炎上大放異彩，成為新冠疫情爆發迄今效果最看得到的藥物。瑞德西韋一個療程要價約合台幣7萬元，吉列德預售還沒量產的瑞德西韋就賺翻了。

一千劑瑞德西韋沒買到，對台灣的影響當然大，否則防疫官員不會急著說「地塞米松」也有抗病毒效果，雖然與瑞德西韋不同，但總比沒有好。以台灣的疫情規模，實在沒有能力在國際市場「搶」藥，未來歐陸陸續有疫苗成功研發，恐怕也沒有台灣的機會。