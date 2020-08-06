國民黨：蘇貞昌應為廖燦昌違法道歉 「蔡英文還要裝睡嗎」

國民黨上午舉行「廖燦昌違法核貸遠航，蘇貞昌切割？」記者會，質疑在遠航超貸案中被起訴的第一金控董事長廖燦昌，之前擔任合庫董事長期間，涉及多起超貸案，行政院長蘇貞昌卻下令讓已下台的廖燦昌回鍋公股，擔任第一金董座，事發後蘇只有輕描淡說「不會護短」，難道連一句道歉都不需要，「蔡英文總統你還要繼續裝睡嗎？」

國民黨文傳會主委王育敏指出，2017年爆發慶富案，廖燦昌因管理合庫金放款不周，被行政院要求下台負責，之後卻「升官」掌管資產更大的第一金，儘管蘇貞昌起用廖燦昌時以「用人唯才」護航，但廖燦昌現在卻又捲入遠航超貸案，更遭檢方質疑「不思盡忠職守、罔顧公司治理及金融秩序，於民營銀行均已不願承貸情況下，將公股銀行資金供作私人交際人情」。如此嚴厲的指控，蘇難道只以一句「絕不護短」就能完整卸責？

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，蘇貞昌拔擢廖燦昌，外界傳聞此為新蘇連等派系安排。媒體曾報導，廖燦昌於擔任合庫金董事長時期，因與新潮流派系關係深厚，特別留下兩席董事給新系成員；此外，先前媒體亦曾報導，隸屬新潮流、現任民進黨秘書長林錫耀與遠航董座張綱維往來密切。

王鴻薇說，對於外界質疑蘇貞昌此次安排廖燦昌是接受寶佳集團推薦，蘇貞昌卻以「不認識、也沒往來」來切割，但今周刊五月報導曾透露廖燦昌過去於寶佳集團掛名顧問，而寶佳集團亦被指出與時任台北縣長蘇貞昌關係不錯，蘇當時都未否認；而寶佳集團於蘇貞昌擔任台北縣長期間參與了新板特區、北大特區等建案，蘇貞昌要想撇清自己與其中負責建案的寶佳集團沒有往來，恐怕難以說服大眾。

王也提到，媒體報導中指三信商銀改選時，寶佳將委託書全數交給張綱維，協助張綱維取得五席董事一事，從中足以看出寶佳集團與張綱維關係非同一般，而民進黨新潮流大老林錫耀又與張綱維關係密切。同時，林錫耀作為蘇貞昌的嫡系子弟兵，其中錯綜複雜的關係，再再引起新潮流派系介入公股銀行人事改選的強烈質疑。