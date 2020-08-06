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美衛生部長將訪台 斷交後層級最高內閣官員

聯合報 / 華盛頓記者張文馨、記者徐偉真林敬殷／連線報導
美國衛生部長阿查爾。華盛頓記者張文馨／攝影
美國衛生部長阿查爾。華盛頓記者張文馨／攝影

美國政府四日宣布，美國衛生部長阿查爾將率團訪台，美國在台協會（ＡＩＴ）表示，阿查爾是首位訪台的美國衛生部部長，也是六年來首位訪台的美國內閣成員，以及一九七九年兩國斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員。

美國衛生部與ＡＩＴ均發出新聞稿，公布阿查爾將訪台訊息，這是川普二○一八年簽署「台灣旅行法」後，美國政府落實高層互訪的一部分。

總統府對阿查爾將訪台表達誠摯歡迎，蔡英文總統將接見阿查爾及訪團；外交部表示，這是二○一四年以來，美國再度派遣閣員訪問我國，也是一九七九年以來訪台排序最高的美國政府閣員，證明近年來台美互信基礎穩固。

阿查爾將代表川普，與台灣資深公衛官員、醫護人員和專家見面，也會和台灣夥伴討論應對新冠肺炎、全球公衛和美台夥伴關係，且台灣也是可受信賴的醫療設備和關鍵技術的全球供應商。

根據規畫，阿查爾此行將與ＡＩＴ主席莫健、ＣＤＣ首席醫療官員沃爾福、衛生部幕僚長哈里森、衛生部全球辦公室主任格瑞格斯比，與其他政府官員一起訪台。

阿查爾指出，台灣一直是世界衛生體系，實踐透明與合作典範，他將會在訪台期間，傳達美總統川普支持台灣在全球衛生體系的領導力，及強調美台共同認可「自由和民主社會才是保護及促進全球健康的最佳模式。」

外交豁免對象 免居家檢疫

【記者陳婕翎、楊雅棠／台北報導】美國衛生部長阿查爾將訪台，入境前僅需檢附登機前三天ＰＣＲ檢測陰性報告，搭乘專機至台灣，抵台後機場再次接受採檢，不用居家檢疫十四天。指揮中心指揮官陳時中昨表示，疫情至今沒前例，未來若遇到適用「外交豁免」對象，將可比照辦理。

陳時中說，美方先遣部隊已來台，正在居家檢疫。

居家檢疫 川普 台灣旅行法

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AIT：美國衛生部長將訪台 斷交後最高層級

影／美衛生部長不用居家檢疫？ 陳時中：團隊已來台隔離

美衛生部長免隔離 陳時中認「外交豁免」未來可比照

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