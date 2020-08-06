前總統府資政趙自齊辭世 享嵩壽107歲

前總統府資政趙自齊在八月四日早上過世，享嵩壽一○七歲。趙自齊過去曾任國民黨政策會秘書長十八年，是任職最久秘書長；並曾追隨過四任國家元首、四位行政院長，主責黨政關係運作及聯繫協調，足見兩蔣對其器重。

趙自齊是熱河綏東人，早年就讀南開大學，投筆從戎，投考中央軍校特別訓練班第四期。國共抗戰末期，國民黨中央組織部為發展淪陷區黨務，當時趙自齊擔任熱河省黨部書記長，幾度陷於險境，幸賴其機警、沉著，才倖免於難。

趙自齊擔任國民黨政策會秘書長期間，負責協調行政院推出的法案完成立法程序。資深媒體人汪誕平表示，當時國大、立院與監院三個國會，派系複雜，若干委員、代表自恃年高位尊，對黨中央並不買帳，趙自齊秉之以誠，訴之以情，說之以理，一一化解，中央交付任務都能順利達成。

直至民國七十七年前總統蔣經國過世，趙自齊才辭去政策會秘書長，後立法院改選，趙本來是呼聲最高的副院長人選，因政治局勢丕變，被梁肅戎後來居上，於是與立法院副院長失之交臂。

汪誕平形容，趙自齊一生忠於工作，勇於任事。汪誕平說，「以前的年代，崇尚做事不宣傳是美德，現在的時代已不適用，齊公做了很多事，但外界對他知之甚少，這是他的不幸，也是國家悲哀。」