聽新聞
test
0:00 / 0:00
前總統府資政趙自齊辭世 享嵩壽107歲
前總統府資政趙自齊在八月四日早上過世，享嵩壽一○七歲。趙自齊過去曾任國民黨政策會秘書長十八年，是任職最久秘書長；並曾追隨過四任國家元首、四位行政院長，主責黨政關係運作及聯繫協調，足見兩蔣對其器重。
趙自齊是熱河綏東人，早年就讀南開大學，投筆從戎，投考中央軍校特別訓練班第四期。國共抗戰末期，國民黨中央組織部為發展淪陷區黨務，當時趙自齊擔任熱河省黨部書記長，幾度陷於險境，幸賴其機警、沉著，才倖免於難。
趙自齊擔任國民黨政策會秘書長期間，負責協調行政院推出的法案完成立法程序。資深媒體人汪誕平表示，當時國大、立院與監院三個國會，派系複雜，若干委員、代表自恃年高位尊，對黨中央並不買帳，趙自齊秉之以誠，訴之以情，說之以理，一一化解，中央交付任務都能順利達成。
直至民國七十七年前總統蔣經國過世，趙自齊才辭去政策會秘書長，後立法院改選，趙本來是呼聲最高的副院長人選，因政治局勢丕變，被梁肅戎後來居上，於是與立法院副院長失之交臂。
汪誕平形容，趙自齊一生忠於工作，勇於任事。汪誕平說，「以前的年代，崇尚做事不宣傳是美德，現在的時代已不適用，齊公做了很多事，但外界對他知之甚少，這是他的不幸，也是國家悲哀。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言