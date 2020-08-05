專攻兒少福利 李麗芬成為衛福部最年輕次長

衛福部人事異動頻傳，常務次長薛瑞元屆齡退休，政務次長何啟功即將離職，返回高雄醫學大學附設醫院服務，至於另一名政務次長蘇麗瓊則已轉任監察委員，懸缺始終未定，總統府發布總統令，由民進黨不分區立委李麗芬接任蘇麗瓊原本的政務次長一職。

李麗芬為民進黨不分區立法委員，被喻為兒少專業立委，她是雲林女兒，從小在虎尾長大，畢業於東海大學社會學系，致力於兒少福利，曾經擔任台灣展翅協會秘書長、國際終止兒少性剝削組織東亞執委、台灣女人連線理事、行政院防制人口販運協調會委員、行政院兒童及少年福利與權益推動小組委員等。

李麗芬於1996年擔任展翅協會秘書長，期間推動事項包括2009年通過的 ｢人口販運防治法｣、2014 年通過的｢聯合國兒童權利施行法｣，2015年修正的｢兒童與少年性剝削防治條例。出生於1968年的她，才50多歲，應是衛福部最年輕的次長。