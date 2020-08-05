聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨中常會報告 若川普連任美中關係更競爭
民進黨中常會今天邀請中國事務部主任吳峻鋕以「美中關係變化下的兩岸關係」為題進行專案報告，據轉述，報告中分析若美國總統川普連任，美中關係將更加競爭，甚至一觸即發，也提及台灣的因應之道。不過有中常委認為，報告僅針對川普連任為前提，應該也針對其他狀況分析台灣面臨的挑戰。
會後民進黨發言人顏若芳會後轉述，民進黨主席蔡英文聽取報告後裁示，「今年受到疫情影響，美中之間原本就緊繃的關係更加惡化，最近有更加升級的趨勢，我們受到了的影響。我們必須審時度勢，沉著應對，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。」
蔡英文說，政府會嚴密掌控與監控周邊事態，堅定捍衛台灣的國家主權與安全，除了政府在兩岸外交國防上做好準備外，執政黨也要透過社會溝通，強化全民對國家安全的警覺和支持。台灣的堅定與存在，可以讓世人知道，民主自由的信仰者必定也是和平穩定的捍衛者，台灣會持續堅守民主法治與基本人權等普世價值，在美中關係動盪之際，為區域和平穩定做出實質貢獻。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言