民進黨中常會報告 若川普連任美中關係更競爭

民進黨中常會今天邀請中國事務部主任吳峻鋕以「美中關係變化下的兩岸關係」為題進行專案報告，據轉述，報告中分析若美國總統川普連任，美中關係將更加競爭，甚至一觸即發，也提及台灣的因應之道。不過有中常委認為，報告僅針對川普連任為前提，應該也針對其他狀況分析台灣面臨的挑戰。

會後民進黨發言人顏若芳會後轉述，民進黨主席蔡英文聽取報告後裁示，「今年受到疫情影響，美中之間原本就緊繃的關係更加惡化，最近有更加升級的趨勢，我們受到了的影響。我們必須審時度勢，沉著應對，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。」

蔡英文說，政府會嚴密掌控與監控周邊事態，堅定捍衛台灣的國家主權與安全，除了政府在兩岸外交國防上做好準備外，執政黨也要透過社會溝通，強化全民對國家安全的警覺和支持。台灣的堅定與存在，可以讓世人知道，民主自由的信仰者必定也是和平穩定的捍衛者，台灣會持續堅守民主法治與基本人權等普世價值，在美中關係動盪之際，為區域和平穩定做出實質貢獻。