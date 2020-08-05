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立委收賄案 柯文哲疑「老柯」柯建銘事前就知情

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
民進黨立委柯建銘。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
民進黨立委柯建銘。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

跨黨派的立委收賄案鬧得沸沸揚揚，民眾黨未捲入其中，民眾黨主席柯文哲今晚與民眾黨徵召的高雄市長候選人吳益政直播連線時直言，這件事老柯（民進黨立委柯建銘）明明知道，為何不講？

談到立委收賄事件，柯文哲表示，他曾講過「要相信制度，不要相信個人」，政界通常是風行草偃，一般而言，像他當市長不會貪，副市長及局處長就不會貪，台北市因此弊端就少。北市府只要收到黑函，就交給當事人看，「這種動作多做幾次，大概就不敢亂動」。

柯文哲發現，貪汙常常是因為縱容，不太可能底下貪，長官不知道，而是底下在幹，長官睜一隻眼閉一隻眼。

民眾黨籍高雄市長候選人吳益政以選舉為例表示，選舉通常要花很多錢，他選了好幾屆，財產還是零。但有些助理出身的候選人選擇與派系站一起，家裡經濟沒特別好，選舉看板卻上百塊，不正常的多，「起點就有問題」。

早年他當國會助理時，曾有某周刊把立委的車牌拍下，調查來源，製成一覽表，引發震撼，現在在議會看議員換車的速度和品牌，大概就能知道是走什麼路數。

尤其現在選舉，有些電視台幾乎被政黨包了，用國家經費綁廣告，可以左右誰上媒體，誰不上媒體，比威權時候的國民黨更可怕，因此他主張應仿照德國採用公費選舉制度，才能杜絕問題。

「我們還是要相信制度，不要相信個人」，柯文哲舉台北市的招標經驗，指就完全攤在陽光下。包括標案上網公告時，同時公布評委名字及底價，也規範府內外評委的占比，委員沒超過三分之二不準開標，府外委員沒超過府內也委員不準開標，參與標案的廠商都履歷表，全部攤在陽光下，公開透明，就很難上下其手。

他同時強調，這種作法，有派系就辦不下去。民眾黨主張大鳴大發，若有事，早就出包。

柯文哲更說，這次案子，老柯明明知道，我看老柯事前就知道，為何不講，直接K下去就好了。

民黨黨主席柯文哲今晚與高雄市長候選人吳益政連線直播，談及近日的立委收賄案，認為「老柯」柯建銘事前就知情。圖／翻攝自柯文哲臉書
民黨黨主席柯文哲今晚與高雄市長候選人吳益政連線直播，談及近日的立委收賄案，認為「老柯」柯建銘事前就知情。圖／翻攝自柯文哲臉書

柯文哲 民眾黨 柯建銘

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