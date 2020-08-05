館長問父親貪汙 陳其邁：親情難切割 最嚴標準看自己

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天晚間上館長陳之漢「誰來Talk館」的談話節目，館長一開始就問陳其邁父親陳哲男的貪汙的事，陳其邁表示親情很難切割，他從政以來禁得起任何考驗，不管從事什麼公職，都會用用最嚴格的標準檢驗自己，希望高雄市民看他未來和現在的從政表現，認為他值得信賴，就支持他。

陳其邁2018年參選第3屆高雄市長，現在參選市長補選，他的父親一直是競爭對手陣營想攻擊的重點，他參選補選市長以來今天第一次談到他的父親。

館長開門見山第一個問題就直言問「你父親貪汙的事」。陳其邁起初有點欲言又止，隨後即表示，親情是很難去切割， 但是他從30歲從政到現在，禁得起任何檢驗 不管是擔任立委或任何一個公職，他對自己的要求都非常的嚴格，從來不會找到任何弊案跟他有關，這是他對自己的要求。

陳其邁說，他父親的事情已經有一段非常長的時間，他也知道選舉的時候大家都會拿出來討論，對他來講是種煎熬，這種親情難以割捨，作為人子，他必須承擔、接受，也不會去辯解什麼；也因為這樣，他不管在從事什麼公職，都會加倍的努力，加倍的認真，也會用最嚴格的標準來檢驗他自己，這是他從政的風格。

陳其邁表示，他父親年紀大了，有80歲了，身體也需要調養；現在正在選舉，國民黨不會放過他，又拿出來講，一講再講；當然，他內心是很煎熬，對公眾人物的他而言，是希望市民看他未來和現在的從政表現，如果認為陳其邁這個人值得信賴，在工作上很認真，對高雄也有感情，對行政事務的處理也有經驗，那就支持他。

他說，未來不管是市政的推動，他一定會認真努力打拚，也會用最最高標準來檢驗自己和團隊。