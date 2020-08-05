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時力黃捷不捨北市2議員退黨 籲黨盡快再找回人民的信任

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
時代力量高雄市議員黃捷晚間向時力喊話，要大刀闊斧、堅定革新，盡快站起來，再次找回人民的信任。圖／本報資料照片
時代力量高雄市議員黃捷晚間向時力喊話，要大刀闊斧、堅定革新，盡快站起來，再次找回人民的信任。圖／本報資料照片

時代力量黨主席徐永明捲入SOGO收賄事件，今天退黨，時力台北市議員黃郁芬、林穎孟退黨。時力高雄市議員黃捷晚間發聲明，對黃、林退黨感到不捨與遺憾，如離開能脫離黨內長期遭受排擠和惡意攻擊的組織文化，也祝福與尊重。她向時力喊話，要大刀闊斧、堅定革新，盡快站起來，再次找回人民的信任。

黃捷的聲明如下：

「對於兩位戰友退黨，我感到非常不捨與遺憾，兩位都是非常優秀的人才，理念也相近，但在黨內長期遭受排擠和惡意攻擊，我也很心疼，若離開能脫離這樣的組織文化，不再折磨，我只能祝福和尊重。

另外，我認為黨內改革必須下定決心，雖然決策委員會總辭、永明自行退黨，但仍不足以解決黨內長期積累的陋習包括放話文化、因人設事、財政及廉政制度的問題，本次風暴中陳志明秘書長發言不慎以及有爭議的財務狀況都仍需調查及處理，並非輕輕帶過就可以，希望黨中央能大刀闊斧、堅定革新，盡快站起來，再次找回人民的信任。」

黃捷 時代力量 收賄

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