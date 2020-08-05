影／「退黨與徐永明無關」 黃郁芬林穎孟批時力黨同伐異

時代力量前主席徐永明涉弊，宣布退黨，時代力量台北市議員黃郁芬和林穎孟下午也宣布退黨。兩人受訪談到退黨原因時都難過流淚。黃郁芬和林穎孟批評，這幾年來時代力量黨內對於不同意見，長期使用媒體匿名抹黑，過去已有黨籍立委因此離開，不僅遭到無視，更數度遭受莫須有、捏造事實的匿名放話對待。

黃郁芬說，她一直期待時代力量是對年輕人開放、尊重多元聲音的政黨，有胸襟去包容不同的聲音，但她們發現，一旦有不一樣的聲音，她們同時就會遭受黨內令人難過的指責，或向媒體放話，把她們的建議說成是內鬥。

她說，這一次徐永明風暴中，她在臉書具名提出建請停止徐永明的黨職的建議，在黨內被說成 「這樣大家會討厭妳」，這個黨是在檢討提出問題的人，不是包容不同聲音的平台。尤其今天還有人向媒體放話，這是壓垮駱駝的最後一根稻草。

林穎孟說，決定退黨是很突然，黨內一些放話抹黑都不是事實，且黨內有雙重標準，徐永明交保時，有五位決策委員幫他接風，黨可以高規格對徐永明，但同樣的，當她說自己沒有對紀律委員會放話，黨中央卻對外指責她放話，這是雙重標準已經到了極致，也是她無法再待下去的原因。

黃郁芬說，每次有人離開時，黨都說會檢討，但這幾年看到的是，黨中央的小圈圈文化沒變，希望時代力量不要再黨同伐異。 兩人都強調，兩人是受到雙重標準對待，與徐永明沒有關連。

兩人退黨後，台北市議會已經沒有時代力量議員。未來是否加入其他政黨，兩人表示，和之前退黨的林亮君、以及無黨籍的議員邱威傑、社民黨苗博雅，立場、理念相近，本來就有合作關係，未來會做好選民託付的責任，加入不加入其他的政黨，目前沒有考量。