確認徐永明退黨 邱顯智：將帶領時力革新

時代力量前黨主席徐永明稍早宣布退黨。時代力量代理黨主席邱顯智下午證實，黨中央已收到徐永明退黨申請書，並確認完成退黨手續。邱顯智說，將會帶領黨走向反省、革新之路，時代力量不會忘記理想價值，以及對台灣社會的使命，也將召開決策委員會，討論革新事宜。

邱顯智指出，徐永明2016年起就擔任時力立院黨團總召，感謝他過去為時代力量的努力，由於徐永明不再具有黨員身份，程序上已不適用移交紀律委員會討論的規範，雖然紀律委員會照樣召開，但如同法院一樣，屆時會判斷這個案件已不存在，徐也無需再向紀律委員會說明案情。

邱顯智表示，當前黨務重點在於要讓社會看到時力的反省，未來包括財務革新、紀律公約等，並盡快提出具體方案。