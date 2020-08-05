快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

確認徐永明退黨 邱顯智：將帶領時力革新

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量代理黨主席邱顯智表示，將帶領時力革新。記者蔡晉宇／攝影
時代力量代理黨主席邱顯智表示，將帶領時力革新。記者蔡晉宇／攝影

時代力量前黨主席徐永明稍早宣布退黨。時代力量代理黨主席邱顯智下午證實，黨中央已收到徐永明退黨申請書，並確認完成退黨手續。邱顯智說，將會帶領黨走向反省、革新之路，時代力量不會忘記理想價值，以及對台灣社會的使命，也將召開決策委員會，討論革新事宜。

邱顯智指出，徐永明2016年起就擔任時力立院黨團總召，感謝他過去為時代力量的努力，由於徐永明不再具有黨員身份，程序上已不適用移交紀律委員會討論的規範，雖然紀律委員會照樣召開，但如同法院一樣，屆時會判斷這個案件已不存在，徐也無需再向紀律委員會說明案情。

邱顯智表示，當前黨務重點在於要讓社會看到時力的反省，未來包括財務革新、紀律公約等，並盡快提出具體方案。

時代力量 邱顯智 徐永明

延伸閱讀

影／證實徐永明退黨 邱顯智：感謝他對時力的努力

立委受賄案現在才爆 見識蔡政府養套殺功力

時力若僅停權徐永明 林穎孟、黃郁芬恐退黨

邱顯智：決策委員北院接徐永明 行為不宜

相關新聞

再爆退黨潮 黃郁芬、林穎孟宣布退出時力

時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟今天發出共同聲明表示，退出時代力量，即日起以無黨籍身份，繼續監督台北市政、為台北市民服務...

AIT：美國衛生部長將訪台 促進美台抗疫的合作

美國在台協會（AIT）今天表示，美國衛生部長艾薩將於近日訪台。艾薩是首位訪台的美國衛生部部長，也是6年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。

調查報導／1450始祖 「春露」豪吞台鐵標 半年落袋1549萬

去年三月，被前立委陳宜民質疑農委會養網軍的「一四五○」標案公司之一「春露有限公司」，之後就淡出農委會。然而，根據本報調查...

總編開箱／標案家天下 1位學者1份名單追出8000萬真相

聯合報今天推出了一套調查報導，討論民進黨政府「標案家天下」的奇特現象。 日前「幫推」、「投石」公司拿下政府多項標案的訊息曝光，媒體質疑兩家公司與文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶關係密切，四年承攬政府標案高達8000多萬元，輿論譁然。

遭否決申請入民進黨 李婉鈺：為台灣打拚不停止

新北前市議員李婉鈺今年5月重新申請加入民進黨，今卻遭黨中央否決，李婉鈺說，不論最終結果如何，她為台灣打拚的腳步一樣不會停...

陳菊籲監委：做最後一任打算 沒有顧忌

監察院昨舉行全院委員談話會，據了解，監察院長陳菊提醒監委查案要「不分藍綠、不分黨派、只問事實」，監委表示，陳菊會中講白了...

調查報導／6「御用評委」 奪公部門標案班底

行政院公共工程會提供四千位評委名單資料庫，可供公部門標案遴選。本報調查發現，蔡政府上任後，公部門標案評委常見由民進黨前黨...

確認徐永明退黨 邱顯智：將帶領時力革新

時代力量前黨主席徐永明稍早宣布退黨。時代力量代理黨主席邱顯智下午證實，黨中央已收到徐永明退黨申請書，並確認完成退黨手續。...

影／證實徐永明退黨 邱顯智：感謝他對時力的努力

涉及SOGO收賄案的時代力量前黨主席徐永明，被法院裁定80萬交保，原訂下午五時向時力紀律委員會說明案情，卻在紀律委員會召...

李婉鈺申請重新入黨案 民進黨否決不予處理

新北市前議員李婉鈺今年申請重新加入民進黨，不過今天確定遭民進黨「入黨複審小組」不予處理，形同否決。據悉，複審小組成員意見...

時力前主席徐永明涉弊 黃郁芬、林穎孟宣布退黨

時力前主席徐永明涉弊，黃郁芬、林穎孟今宣布退黨...

影／立委涉貪收網前走漏風聲？蔡清祥：不完全了解

檢調偵辦立委集體貪瀆案收網發動搜索前，已被羈押的立委蘇震清有滅證之實，有人質疑辦案風聲走漏；法務部長蔡清祥今天表示，法務...

熱門新聞

八大處所擬強制配戴口罩 夜市、廟宇及傳統市場都在名單

金六結新兵「味覺異常」送醫採檢 指揮中心回應

調查報導／1450始祖 「春露」豪吞台鐵標 半年落袋1549萬

李登輝葬五指山 退軍協會：玷汙革命軍人英靈安息聖地

「信耶穌者得鑽石」牧師郭美江驚傳乳癌病逝享壽67歲

直播／我入境普篩？中國出現新傳染病？ 指揮中心下午2時說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。