影／證實徐永明退黨 邱顯智：感謝他對時力的努力

涉及SOGO收賄案的時代力量前黨主席徐永明，被法院裁定80萬交保，原訂下午五時向時力紀律委員會說明案情，卻在紀律委員會召開前，宣布退出時代力量。時代力量代理黨主席邱顯智傍晚證實，收到徐永明退黨申請書。邱顯智除了感謝徐永明過去對時代力量的努力，也強調不會忘記對台灣所堅持的價值、理想與使命，會帶領黨走向反省跟革新的道路。

邱顯智在記者會中表示，的確已經收到徐永明的退黨申請書，黨組織部也確認完成退黨手續。由於徐永明從2016年開始就擔任時力黨團總召，因此他特別感謝徐永明過去在時代力量的努力。

邱顯智說，時代力量不會忘記對台灣社會堅持的價值跟理想，以及對社會的使命。因此會召開決策會來討論相應的步驟。邱顯智也提到多位時力縣市議員，如宋國鼎、黃郁芬、林穎孟、黃捷等人，在這段時間對黨務革新提出許多建設性的意見，邱顯智邀請從政黨員一起努力，重新拾回台灣社會對時代力量的信賴。

針對徐永明已完成退黨，是否還要召開紀律委員會、以及是否是逃避黨紀處分？邱顯智表示「尊重永明的決定」，從程序面來看，由於黨紀最重的處分就除名，而目前黨員已經完成退黨，這個程序就是不適格的狀態，紀律委員會照樣召開，但如同法院一樣，判斷這個申訴沒有存在標的狀況。