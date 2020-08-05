李婉鈺申請重新入黨案 民進黨否決不予處理

新北市前議員李婉鈺今年申請重新加入民進黨，不過今天確定遭民進黨「入黨複審小組」不予處理，形同否決。據悉，複審小組成員意見一致，會中並無意見交鋒。

李婉鈺被開除黨籍源於2014年未獲黨內提名而違紀參選新北市議員，今年5月重新申請入黨，不過「入黨複審小組」上周確定成員，成員之一的中常委梁文傑就已表態，強調有些黨內同志因為輸了初選就退黨參選，最後變成同黨同志的競爭對手，未來若想重新再加入民進黨，令人無法接受。不過據悉，考量各地政治生態不同，未來入黨案將以個案方式處理，不會訂定「李婉鈺條款」。

根據民進黨黨規，遭除名者，5年內不得再申請入黨，時限過後再申請入黨時，須以書面說明再入黨理由，向各縣市黨部提出申請，經審查後簽註正反意見，轉呈中央黨部審核。據悉，今天除了李婉鈺及曾經參選里長的鄭新泰之外，其餘1423位前黨員退黨再入黨案中，仍有3位需要補件，其他均通過。鄭新泰案不予處理的原因是他曾經在立委余天參選時，公開支持余天對手鄭世維。

民進黨中常會上周通過新一屆「入黨複審小組」成員，會中通過由王定宇、何志偉、梁文傑、陳茂松、吳秉叡等中常委擔任成員，並由王定宇中常委擔任召集人。