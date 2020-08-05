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再爆退黨潮 黃郁芬、林穎孟宣布退出時力
時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟今天發出共同聲明表示，退出時代力量，即日起以無黨籍身份，繼續監督台北市政、為台北市民服務。
黃郁芬、林穎孟表示，加入這個年輕政黨，曾在第一線投入選戰，是為了讓台灣政治更革新，讓年輕聲音能進入公共領域，表達多元意見，彼此為著共同目標理想而努力。但很可惜，現在的時代力量遺忘初衷，反而承襲了大量過去舊有政治的陋習。
兩人指出，這幾年來，時代力量黨內對於不同意見，長期使用媒體匿名抹黑，過去已有黨籍立委因此離開，「我們已盡最大努力於黨內溝通，然而，不僅遭到無視，更數度遭受莫須有、捏造事實的匿名放話對待」。
兩人說，在徐永明爆發這次事件中，同樣的事情仍然繼續發生，對黨內具名提出建言，除了在黨內溝通遭刻意忽略外，更再度受到這種「放話文化」的攻擊，讓人徹底的心寒及失望。
兩人表示，本次黨內處理程序中，不僅外界質疑時代力量「雙重標準」，在黨內更是深刻感受到，「對人不對事」、「因人設事」的情況一再發生。
兩人說，曾經期待時代力量可以作為一個讓年輕人勇於發聲、打破政商不法勾結，以及兼容並蓄的政黨；但很可惜在這幾年中，時力逐步成為了黨同伐異、背離初衷、匿名抹黑放話的政黨。因此選擇離開，也祝福時代力量在代理主席邱顯智的領導下，真正反省革新。
黃郁芬、林穎孟表示，感謝從過去到現在一直支持的朋友，將來會繼續在政治工作上秉持初心，認真問政，不負所託，為台灣而努力。
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