影／立委涉貪收網前走漏風聲？蔡清祥：不完全了解

檢調偵辦立委集體貪瀆案收網發動搜索前，已被羈押的立委蘇震清有滅證之實，有人質疑辦案風聲走漏；法務部長蔡清祥今天表示，法務部只負責法務行政，不處理個案，對個案處理不涉入、不干預，對於案件執行情形他不是完全了解。

關於時代力量前黨主席徐永明涉賄但以80萬元交保，沒有被限制出境，蔡清祥說，個案的處理是由承辦檢察官、審理的法官來作判斷，法務部也沒有參與。

法務部今天舉行例行茶敘，媒體詢問蔡清祥立委貪瀆案引發的相關效應，並詢問蔡清祥檢調監聽國會議員是否引發院際之間緊張？

蔡表示，通訊監察的核准與否，是由法官作決定，刑事訴訟法規定如有必要，得由檢察官向法官聲請監聽，所以核准是由法官來認定，與法務部一點關係都沒有。

電子媒體聯訪蔡清祥時，另提問傳言因有人不希望貪瀆弊案查下去，才將前台北地檢署檢察長邢泰釗調往台灣高檢署的檢察長職務，詢問法務部態度如何？

蔡清祥說，「沒有這樣的聽說」，邢泰釗會升台高檢檢察長，是因他表現非常優異，邢原來在台北地檢署時，也帶領檢察官辦理許多社會囑目案件，升任高檢署檢察長是適才適所，何況，台高檢也督導台北地檢署，「所以不是這樣的說法」。