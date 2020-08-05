影／蘇震清案影響2022？鍾佳濱：綠營衝擊大

針對國會立委介入SOGO經營權之爭涉貪案，民進黨立委蘇震清遭羈押禁見，被認為可能影響民進黨2022年在屏東縣長布局。立委鍾佳濱被點名是可能人選。對此，他今(5)日受訪時表示，覆巢之下無完卵，若不能趕快止血，喚回民眾信任，現在談2022年言之過早。

鍾佳濱說，蘇震清案的衝擊，對民進黨影響非常大；民進黨是否能繼續在支持者心中保有既有的價值，這件事情比任何地方上的政治職務更重要，現在最應該關心的是如何從這樣的風暴當中，讓民進黨重新站起來，將民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」落實好，2022年不管在哪個縣市，才有機會在地方重新贏回民眾信賴。

鍾佳濱指出，從這次案例當中，也發現一些制度的缺漏，包括財產不明來源罪責，或政黨收受政治獻金，甚至民選公職被遊說等，遊說法通過近十幾年，幾乎沒有落實，整個國家陽光法案、國會政治應該要有更好的規範。