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當年接黃色T恤風光加入時代力量 徐永明今退黨
前時代力量黨主席徐永明因捲入SOGO收賄案而被停職涉嫌收賄，日前交保，時力原預計今天下午五時舉行紀律委員會，討論如何處理，徐永明今天稍早已宣布為了時力大局著想，即刻退出時代力量。反觀當年徐永明以「政治白紙」的學者之姿入黨，讓人不勝唏噓。
2015年，2016立委選舉在即，徐永明有意競選台中市第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）區域立法委員，爭取民進黨徵召，甚至表示，他曾與民進黨選對會召集人蘇嘉全、民進黨副秘書長洪耀福在黨中央會面，對方表明希望徵召他參選，還說他的全國知名度，一定可以成為選舉的亮點。
徐永明當時說，談完後，他們還帶他見蔡英文總統，蔡也明確告訴他要徵召他去台中，地方派系若反彈黨中央會處理，沒想到最後卻變成要與台中市議員謝志忠民調。而民進黨中執會最後決定徵召謝志忠，再與徐永明、台聯進行第二階段整合。
黃國昌當時曾詢問過徐永明入黨意願，但徐永明告訴他，想為家鄉豐原努力，奪回立委席次，民進黨有意徵召他，現實來說，接受民進黨徵召比較有可能達成目標，所以未加入時代力量。得知徐永明未能獲得民進黨徵召，黃國昌才再度連繫徐，邀請他加入，得到他的首肯。
時代力量當時並舉行記者會，林昶佐以建黨工程隊總隊長的身分，借用職棒球隊加盟的儀式，贈送徐永明時代力量黃色T恤，歡迎徐的加入。徐永明當場穿上時代力量黃色T恤，並與林昶佐、林峯正、黃國昌，共同大聲宣誓，喊出：「為台灣承擔、為台中奮鬥！」徐永明最後退選，並表明支持民進黨徵召參選人謝志忠。
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