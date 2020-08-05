蔡英文再說重話：上次甩貪腐標籤花八年 不能重蹈覆轍

民進黨立委蘇震清捲入涉收賄案，昨確定羈押禁見，已遭民進黨即刻停權。民進黨主席蔡英文今天主持中常會再度說重話，要求大家勿忘初衷，切莫自誤，功虧一簣。她也要大家回想，上一次民進黨執政的時候，有些同志被捲入弊案，於是被貼上了「貪腐」印象，「在座許多同志，都親身經歷過這段痛苦的歷程。我要提醒大家，民進黨不能重蹈覆轍，我們要從教訓中成長。」

蘇震清及國民黨立委廖國棟、陳超明等捲入涉收賄案，源於2017年經濟部推動翻修「公司法」，但過程中太流前董事長李恆隆希望奪回SOGO經營權，行賄立委希望修法讓「公司法」相關條款可以溯及既往，不過最後三讀條文沒有如李恆隆的願。

民進黨立院黨團總召柯建銘今天在中常會報告「公司法」修法過程，蔡英文感謝柯的努力，蔡英文也說，柯建銘帶領黨團和行政部門通力合作，擋住壓力，守住防線。「這證明我們行政和立法部門，對於法案的把關，確實有一套嚴謹的機制，可以確保國家重大法令，不會被有心人士扭曲。」

蔡英文說，未來她也非常期待大家務必通力合作，持續確保任何法案的推動，不會讓特定利害關係有上下其手的空間，這是我們作為執政黨不能迴避的責任。只是經歷這幾天的偵辦，有黨內同志涉案。這已經嚴重影響黨的聲譽，也違反了廉政規章，因此，昨天廉政會對涉案同志做出了停權的決議。

蔡英文說，「在這裡，我要請大家回想一下，上一次我們執政的時候，因為有些同志被捲入弊案，於是被貼上了『貪腐』印象，這個印象一直困擾著我們。雖然最後的結果，證明很多同志是清白的或是被冤枉的，但要甩去標籤，我們用了整整八年的時間。建立清譽很難，毀掉信任很容易。在座許多同志，都親身經歷過這段痛苦的歷程。我要提醒大家，民進黨不能重蹈覆轍，我們要從教訓中成長。」

蔡英文說，民進黨是經歷過選舉考驗，得到人民信任的執政黨。民進黨正在改革，也有不錯的成績，但民主時代，不是有做出成績，就可以了，「人民對我們的要求，是改革跟清廉缺一不可。」

蔡英文說，「我們是執政黨，有責任創造一個清廉的政治環境。而我們更應該從自己做起，用更高的標準要求自己。很多人批評我們的廉政機制只是道德勸說，這點我已經要求也拜託廉政會研議，建立一個比法律更高的廉政規章。我也希望我們大家可以好好的想一想，還可以做哪些事，在哪些地方可以做更好。」

蔡英文說，「前天，我在總統府裡講話，我講的那些話，不只是為了提醒，也是最嚴厲的警告。如果我們沒有自覺，2024政權的延續，將是一個艱難的挑戰。我們是執政黨，現階段的台灣前途需要我們來拚。民進黨如果守不住清廉的防線，台灣本土意識跟主權就會被牽累，過去的努力就會功虧一簣。昨天，我參加了黨內的『國務青旗艦營』，看到很多年輕的學員。他們為什麼要來參加民進黨的營隊？我相信他們是相信，民進黨是一個清廉、勤政、愛鄉土的政黨。」

蔡英文說，她相信各位從政黨員，包括她在內，當初加入民進黨，也都是因為抱著這樣的覺悟。因此大家務必提醒自己，責任在身，勿忘初衷，切莫自誤，功虧一簣。