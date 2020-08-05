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影／國民黨行動中常會 江啟臣：清廉是從政的基礎

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國民黨行動中常會今天下午在新竹縣舉行，黨主席江啟臣致詞時表示，清廉是從政的基礎，更是政黨取信人民的基石。記者陳斯穎／攝影
國民黨行動中常會今天下午在新竹縣舉行，黨主席江啟臣致詞時表示，清廉是從政的基礎，更是政黨取信人民的基石。記者陳斯穎／攝影

國民黨行動中常會今天下午在新竹縣舉行，針對近期爆發的立委集體收賄案，黨主席江啟臣說，黨籍立委也涉案，遭法院羈押，國民黨第一時間聲明決不護短，確認羈押後也即刻給予停權處分，此模式將成為未來處理原則。

江啟臣致詞時表示，清廉是從政的基礎，更是政黨取信人民的基石。總統蔡英文連任以來，接連爆發弊案，人民對於民進黨執政信任度急劇下降，然而近日檢調針對公司法修法過程提出調查，也有黨籍從政同志涉案，遭到法院羈押，身為黨主席，除了深感遺憾與憂慮外，仍要堅持以高標準自我要求檢視，維護國民黨聲譽。

他表示，身為最大的在野黨，強力監督執政是天職，但如果無法以同樣的態度、標準要求黨內同志，更無法取得人民的信任，面對黨籍立委涉案，國民黨在第一時間聲明決不護短，確認羈押後也即刻給予停權處分，這樣的模式，也將成為未來的處理原則。

他也已指示考紀會研擬修正黨紀處分規程，未來涉及貪瀆、黑金、槍炮、毒品、賄選等重大刑案，一經收押，甚至是經法院裁定高額的交保金，都應該立刻先行停權，以彰顯更高的道德標準。

江啟臣也指出，近日國內出現新冠肺炎疫情感染源不明的案例，已經引發防疫破口的議論，疫苗研發進度落後、藥品採購失利，及國際疫情的居高不下，更令人擔憂政府是否已經針對秋冬疫情，做好充足準備。他也再次呼籲疫情指揮中心，從善如流，在國境管制嚴格的前提下，進行入境全面篩檢，釐清感染源，完善疫調工作，避免疫情擴大。

面對疫苗研發進度落後以及病毒有效藥購置不易的問題，應檢討鬆綁現有政策，並且加強與外國進行技術轉移國產、或大量採購作業，做好萬全的準備，加強現有公衛以及醫療基礎，維護國人健康。

江啟臣也提到，疫情不只對健康產生影響，對於國內產業也構成衝擊，根據勞動部前天發布的資訊，整體實施無薪假企業數升高至1122家，影響2萬7085人。而新增無薪假主要集中在製造業、運輸倉儲業，顯示疫情衝擊已經從第一線的觀光餐旅業，深入到製造運輸業等。他也要求國家政策研究基金會針對後疫情的經濟困境展開研議，並訂於8月10日上午召開第一次座談會，積極為國家的經濟尋求解方。

疫情 江啟臣 國民黨

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