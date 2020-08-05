半年砸1500萬行銷惹議 羅智強：台鐵加班費用「欠」的

台鐵局自去年底標給春露有限公司重新打造形象。根據本報調查，短短半年，春露就從台鐵拿到1549萬元標案，引發爭議。台北市議員羅智強在臉書說，台鐵的加班費發不出來，用欠的，勞工真的是蔡英文心裡「最軟的一塊」。

羅智強說，誇張，太誇張，他知道民進黨不要臉，但不知道這麼不要臉，去年台鐵的加班費是6.45億元，但今年只編了3.64億元的加班費，果不其然，到了5月，台鐵的加班費就發不出來，用「欠」的。

羅智強指出，台鐵在這樣財源窘困的時候，還是沒有忘記，用1549萬元的預算，去做「網路行銷」，一篇臉書文章，要價4000元。

羅智強表示，這間得標的「春露」公司就是1450萬網軍標案的始祖，吃完了農委會，又來吃台鐵的1549萬元，為什麼春露搶標案那麼厲害呢？原來評委是包括徐國勇的前辦公室主任林育卉、陳師孟的前辦公室主任邵立中。民進黨在網路上這麼威，就是這些1450標案養出來的，就是欠勞工加班費換來的。