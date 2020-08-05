挖民眾黨廖國富布局屏東縣長？鍾佳濱：青年返鄉都鼓勵

民進黨立委蘇震清因涉收賄遭羈押禁見，蘇原本打算角逐下屆屏東縣長也因此夢碎，讓屏東政局重新洗牌。最近傳出，也有意爭取下屆屏東縣長提名的立委鍾佳濱可能挖角民眾黨年輕戰將廖國富，一舉一動備受關注。

鍾佳濱今天表示，廖國富是台大畢業優秀青年，也是他學弟，日前崁頂鄉長補選，看到廖國富一個人揮手站路口，雖然第一次參選鎩羽而歸，但任何青年返鄉都要鼓勵。

鍾佳濱說，廖國富的選舉方式非常刻苦耐勞，追著垃圾車跑，跟他第一次選立委時一樣，他對廖國富說，離鄉那麼久了，其實可以到各地方了解一下，如果願意的話，他可以幫忙安排，例如老縣長曹啟鴻退休後推動永續農業的「光采濕地」，他很樂意安排，不只崁頂，各地方都可以走走看。

被問到是否廖國富加入民進黨會更好？鍾佳濱說，年輕人一出來就參與選舉，承受很大壓力，對於廖日前以民眾黨身分參選，地方上有不一樣聲音，或許廖國富可以多保留給自己空間，不一定參選是唯一的路，公共服務有很多方式，說不定廖是被政治耽誤的科學家或企業家，他認為廖可以多給自己一點時間，「未來如果要繼續從政，我個人或我所屬的政黨都歡迎他來參加。」

鍾佳濱也說，廖國富最近忙於謝票，他們約定下次再來聊一聊。