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美衛生部長免隔離 陳時中認「外交豁免」未來可比照
美國衛生部長阿查爾（Alex Azar II）將訪台，其入境前須檢附登機前三天PCR檢測陰性報報告，搭乘專機到台灣，抵台後在機場會再次接受採檢，即可不用執行居家檢疫14天。指揮中心指揮官陳時中表示，疫情至今沒有前例，但未來若遇到適用「外交豁免」對象未來可比照。
針對美國衛生部長入境檢附登機前三天陰性證明及機場篩檢就不用居家檢疫十四天，那之後是不是有人也可以比照辦理？陳時中說，未來只要遇到一樣重要的人來台就可適用，「這是外交豁免的泡泡。」
陳時中說，考量部分重量級外交公務入境者，若停留時間很短，入境兩三天就離境，陰性證明、機場檢驗，再加上有嚴格要求團進團出等是外交泡泡都有達成共識，但坦言需要很大量的人力，確保外交公務入境者與民眾隔離開來，台灣境內少部分接觸者彼此要維持社交距離帶口罩。
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