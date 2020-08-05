【重磅快評】不徹查包庇者 升官發財仍走此路

跨黨派立委集體涉收賄案，經過破紀錄的長達五天聲押攻防後，又在國內司法史上再創一次收押三名現任立委的紀錄。但令人意外而又不意外地，聲押攻防過程明白揭露，除涉貪立委外，還有人在通風報信，甚或包庇；蔡英文幾度高喊「升官發財請走別路」，會不會又是一碟空心菜，就看是否真正徹查到底。

這次最主要的涉案立委是民進黨的蘇震清，他與爭奪SOGO經營權的李恆隆掛勾最深，也被控收賄金額最高。但他被羈押的主因是，法官認為他沒說實話，且有偽造證據情形；原來蘇震清去年疑已聽聞被檢調盯梢，事先製作還款偽證明，並以假證據作借貸而非賄款的抗辯，被拆穿後反而成為羈押的重要原因。

但蘇震清如何得知已被檢調盯梢？據報導，檢調監聽發現，曾有人打電話提醒涉案立委，告知已被檢調盯上。蘇震清在檢調搜索前疑已掌握訊息，突然還款二千萬給李恆隆，連其助理都換了新手機，試圖湮滅通訊軟體事證。這些都讓法官相信，蘇震清有串滅證之虞。

檢調因此懷疑，還有未曝光的「內鬼」在通風報信。但那通神秘電話，到底是誰打的？何方「內鬼」或「內鬼們」，竟能充分掌握檢調偵辦的對象與內容，並且大膽通風報信，好讓涉案立委能夠從容偽造證據或湮滅證據？

檢調偵辦立委，特別是跨黨派立委，還有黨主席，茲事體大，調查局和法務部高層不可能不知情；但要不要循國安系統向上通報？甚至會不會輾轉向立法院長打招呼？整個過程，到底是誰通風報信？是檢調輸誠，或是黨政高層包庇？

蘇震清被押後，他的嬸嬸、也就是才因此案請辭的前總統府秘書長蘇嘉全妻子洪恒珠說，她懷疑這件事幕後有個很有力量的組織在操作，不知道是民進黨派系惡鬥、國民黨發動攻擊，還是其他力量？

洪恒珠太抬舉國民黨了；民進黨完全執政，黨政軍警特一把抓，哪來國民黨發動攻擊的餘地？至於有沒有民進黨派系惡鬥或其他力量的操作，可以留給蔡英文去傷腦筋。但蘇震清能「大小事都見錢辦事」，在蔡英文執政期間財富大暴走，光存款就從500多萬滿爆成7500多萬，更能搶在檢調行動前偽造和湮滅證據，他的背後是不是也有「很有力量的組織」在包庇、在通風報信？

對於蔡英文高喊「升官發財請走別路」，大家都能會心一笑，因為那或將是新階段「國家是我家」的新通關密語；但現階段，到底是誰在包庇貪腐，卻是民眾更關心的問題。