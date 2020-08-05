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基隆輕軌恐讓基隆火車站消失 北捷民生汐止線也會卡關

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
前立委謝國樑（左三）今天重申絕不允許因興建輕軌廢除基隆火車站，北市議員徐弘庭（左二）指興建基隆輕軌也將讓北捷民生汐止線難以鋪設軌道。記者邱瑞杰／攝影
前立委謝國樑（左三）今天重申絕不允許因興建輕軌廢除基隆火車站，北市議員徐弘庭（左二）指興建基隆輕軌也將讓北捷民生汐止線難以鋪設軌道。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌視為重大施政成績的基隆輕軌，因讓基隆火車站面臨「消失」危機，引發民情反彈衝擊聲望。台北市議員徐弘庭今天在基隆表示，北市有「唇亡齒寒」的危機，因為基隆輕軌在汐科、樟樹灣設站，將讓台北捷運民生汐止線沒法共構鋪設軌道。

交通部鐵道局進行中的基隆輕軌建設綜合規畫，考量八堵到基隆路廊只能允許一種軌道運具，決定讓給輕軌，火車不進基隆站，引發基隆人議論，話題持續發酵。林右昌昨回應方案還不夠好、輕軌捷運跟火車不一定2擇1。

前立委謝國樑今天說，先前他就此事提出要輕軌、更要台鐵訴求，遭綠營猛烈攻擊，但林右昌最新說法與他有志一同，不謀而合，重申絕不允許廢除基隆火車站，要求交通部和市府讓輕軌規畫資訊公開透明，對議會、媒體和市民清楚揭露。

徐弘庭表示，台北市因為興建基隆輕軌面臨2個重大問題，首先是接軌北捷南港站或南港展覽館站。歷經多次會議目前指向南港站，但要增加的80幾億工程費用，如何分攤還是大問號。

北捷民生汐止線2天前通過環境影響評估，徐弘庭質疑未來在汐科站、樟樹灣站預定站址，有沒有辦法在25公尺寬的道路做成台鐵、輕軌和北捷三鐵共構，認為依目前的工程技術評估做不到。

徐弘庭表示，中央規畫基隆輕軌與北市溝通，也跟基隆一樣沒有做到完整的溝通。中央沒有跟基隆人說，只能在台鐵基隆站和輕軌基隆2擇1。中央也沒有跟台北人說，如果設了輕軌，「對不起，你民生汐止線的軌道未來是沒有辦法鋪設。」

基隆市議員張芳麗、莊榮欽、藍敏煌、莊敬聖和張淵翔聲援謝國樑訴求，表示先前如果知道有了輕軌，會沒了台鐵，議會絕不會支持輕軌案；從運量、行車時間去評估，輕軌也不會優於火車。

張淵翔還說，現在通勤、通學者搭火車到台北，除了不用換車很方便，還可人在火車上吃早餐，以後如果用輕軌取代火車，在車廂內不能吃早餐，也是一個很惱人的問題。

前立委謝國樑（左三）今天重申絕不允許因興建輕軌廢除基隆火車站，北市議員徐弘庭（左二）指興建基隆輕軌也將讓北捷民生汐止線難以鋪設軌道。記者邱瑞杰／攝影
前立委謝國樑（左三）今天重申絕不允許因興建輕軌廢除基隆火車站，北市議員徐弘庭（左二）指興建基隆輕軌也將讓北捷民生汐止線難以鋪設軌道。記者邱瑞杰／攝影

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