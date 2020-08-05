影／網KUSO雪隧檢討報告狠酸部長 林佳龍：製造爭議

交通部長林佳龍上周六至宜蘭參加活動，卻因被塞在國道5號遲到近1小時。近期網傳雪隧檢討報告，但該報告結論指出，部長是卜嚨貢，不懂趨吉避凶是塞在雪隧主因；高公局澄清是不實訊息，林今則說是用假訊息製造爭議，呼籲勿轉傳。

林佳龍去宜蘭參加龜山島開放觀光20週年慶祝活動，但因為在國道5號塞車，大遲到近1小時，沒當「聰明用路人」引發關注，近期更網傳一份「交通部長國五塞車近六十分鐘」高公局檢討報告，結論稱部長是卜嚨貢，不是個聰明用路人，不懂趨吉避凶是被塞在雪隧的主因。

交通部高速公路局昨為此特別澄清，內容僅有封面、前言與結論，且照片上方還有「（偽）檢討報告出爐」文字，經查非高公局撰寫，是為不實訊息，同時呼籲民眾切勿轉傳發表。

針對網友透過KUSO檢討報告狠酸部長「卜嚨貢」、「不是聰明用路人」，林今則表示，高公局有說明假訊息是違法的，他們也會加以調查，也希望大眾不要轉傳，因為用這種假訊息製造爭議，甚至對公文書進行偽造，而這部分高公局也都有對外說明，呼籲大家不要轉傳