影／林佳龍避談1450「春露」吞標：台鐵已有說明

去年3月才遭前立委陳宜民質疑農委會養網軍「1450」標案公司之一「春露有限公司」近期轉戰台鐵，短短半年豪吞1549萬元標案，標案評委名單還出現多位綠色人士；對此，交通部長林佳龍有些閃躲，頻以「台鐵已有對外說明」回應。

林佳龍今到南投縣出席「翻轉監理第1站-簡政便民成果展示」活動，面對「春露」半年豪吞台鐵1549萬元標案，他表示，「台鐵他們已經有對外說明」，而他就是對台鐵的鼓勵，希望提供更好的服務，也跟社會溝通來爭取大家支持而努力。

之後，林接著又說，相關標案一定都要依法來辦理，特別是除了興利和便民之外，也要確實落實防弊跟可能的爭議，因為「台鐵已經有對外說明」，他覺得台鐵的努力大家也看得見其成果，一切作為依法來進行，他對台鐵企圖提供給社會更好的服務和溝通的努力也看到一些成果。

針對標案評委幾乎「綠油油」，是否影響標案公正性，林再次以「台鐵已經有對外說明」，直接要社會大眾參考；至於台鐵標案是採最低價標或最有利標，林則表示，這他都尊重，只要依照採購法辦理，除了依法行政的基本原則外，也能夠做到興利便民和創新服務。