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美衛生部長將訪台 外交部：1979以來排序最高閣員

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
美國衛生部長阿查爾。 華盛頓記者張文馨／攝影
美國衛生部長阿查爾。 華盛頓記者張文馨／攝影

外交部今天表示，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）將在近日內率團訪問台灣，訪台期間將晉見蔡英文總統和參訪中央流行疫情指揮中心，這是2014年以來美國再度派遣閣員訪問我國，也是1979年以來，訪台排序最高的美國政府閣員。

美國在台協會AIT）發布新聞稿表示，阿札爾將於未來數日率團訪問台灣，阿札爾是首位訪台的美國衛生部部長，也是6年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員，美國總統川普2018年簽署台灣旅行法，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼、追求共同利益，並擁護將美國、台灣及全球民主大家庭串連起來的共享價值，這次訪問是這項美國政策的一環。

外交部發布新聞稿表示，阿札爾將拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與國內醫療衛生專家對談，強化台美間的防疫及醫衛合作關係。

外交部表示，阿札爾是台灣長期堅定友人，上任後大力支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及相關活動，並持續在「世界衛生大會」（WHA）及相關國際場域以具體行動支持台灣參與全球衛生事務，新冠肺炎疫情期間，他多次公開肯定「台灣模式」在全球抗疫的貢獻。外交部對他的支持表達由衷感謝。

外交部表示，這次阿札爾來訪，足證近年來在台美共同努力下，雙方互信基礎穩固，溝通順暢，同時也彰顯美國對我的堅定支持與台美緊密友好關係。未來我國政府將在既有良好基礎上，穩健提升台美全球合作夥伴關係，並持續捍衛民主、自由及人權等共享價值。

美國前總統柯林頓2000年時曾派運輸部長史雷特（Rodney Slater）訪台，前總統歐巴馬曾在2014年派環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）訪台；根據美國「總統繼任法案」，衛生部長繼任總統的順序高於運輸部長、環保署長。

AIT表示，阿札爾這次歷史性的訪問將強化美台夥伴關係，並促進美台對抗全球新冠疫情的合作，台灣作為一個自由、透明的民主社會，在對抗疫情上成果非凡，展現出台灣在國際社會所扮演的關鍵角色。

AIT表示，阿札爾將代表川普會見台灣資深公衛官員、新冠疫情醫護人員及專家，共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係，以及台灣作為全球醫療設備和關鍵技術的可靠供應者，也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計畫的學友發表大型演講，部長將於演講中強調台灣在國際社會，尤其是全球公共衛生領域中，扮演建設性的角色。

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