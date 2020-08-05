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台鐵砸千萬翻轉形象 基層怒：原來加班費不是沒錢發

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵目前仍積欠上千名員工加班費。圖非當事人。本報資料照片
台鐵目前仍積欠上千名員工加班費。圖非當事人。本報資料照片

台鐵局自去年底標給春露有限公司重新打造形象。根據本報調查，短短半年，春露就從台鐵拿到1549萬元標案。對比近日員工抗議5、6月份加班費遲未發放，顯得格外諷刺。

台鐵產業工會理事長王傑說，今天看到新聞很震驚，原來加班費不是沒有錢發，是拿去買公關公司，台鐵這樣的手法對員工不能給交代。欠了員工那麼多錢，少了加班費不少員工生計陷入困難，好幾個月來台鐵粉專卻持續在發活動，抗爭時還事不關己貼一些很美化台鐵東西，上述現象在這周尤其可以看到。

面對媒體詢問是否覺得台鐵亂撒錢？王傑說「是。」他說，看到報導證明政府用網軍行銷還有圖利特定人士，原應該要照顧基層員工，反而卻是行銷還有包裝自己的缺失。

王傑說，台鐵從普悠瑪後一直沒有真正解決狀況，像是列車問題、設備缺失、員工不足跟待遇調升，幾乎跟兩年前沒有改變。

針對先前曾說重話，說若8月5日未發放加班費就要拒絕加班，台鐵企業工會文宣組長吳長智說，已對會員公告，針對有加班事實，台鐵承諾一定會依規定盡速補發放加班費給員工，致於年度加班費預算不足，台鐵局陳報交通部，以超支併決算方式處理。

吳長智說，所謂超支併決算，意即雖然加班費預算不夠，但其他預算還有剩，就併在一起處理。「錢都在局裡面只是科目不同」，目前加班費事實已報到主計，「把任督二脈打通就可以」，交通部長林佳龍只要回文回來，局長張政源簽核就可以發了，預計下周可以發放。

交通部則表示，林佳龍已核准，請台鐵和工會妥善協商。

加班費 台鐵 林佳龍

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