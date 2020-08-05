AIT：美國衛生部長將訪台 斷交後最高層級

美國政府4日宣布，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）將帶團訪台，AIT表示，這將是6年來首度有美國現任閣員訪台，也是自美台1979年斷交以來，訪台閣員的最高層級。

美國衛生部與美國在台協會（AIT）均發出新聞稿，公布阿查爾將訪台的訊息，這也是美國總統川普2018年簽署「台灣旅行法」後，美國政府落實高層互訪的一部分。

老布希總統在1992年首派貿易代表希爾斯（Carla Hills）訪問台灣，成為美台斷交後第一位訪台的美國內閣閣員；柯林頓總統卸任前，2000年派時任運輸部長史雷特（Rodney Slater）訪台，此後一直要到2014年，歐巴馬總統才派環保署署長吉麥卡錫（Gina McCarthy）訪台。

維基百科提到有關美國內閣官員依憲法繼位總統的排序，所有內閣官員為繼位總統的第19順位，其中再細分，衛生部長排第8、運輸部長排第10，環保署長第16、貿易代表第18。以政治層級定義，四者都是內閣官員，仍可解讀為美國依據台灣關係法，在限度中表達對台灣最大重視。

阿查爾將代表川普，與台灣資深公衛官員、醫護人員和專家見面，也會和台灣夥伴討論應對新冠肺炎、全球公衛和美台夥伴關係，且台灣也是可受信賴的醫療設備和關鍵技術的全球供應商。

根據新聞稿，阿查爾將在台灣，對著公衛研究生與美國疾病防治中心（CDC）訓練計畫的參與者，發表演說，以凸顯台灣在全球公衛體系中的建設性角色。

AIT指出，阿查爾的歷史性訪問，將強化美台夥伴關係，促進雙邊在對抗疫情的合作。且稱台灣在國際社會中扮演關鍵角色，以自由和透明的民主社會之姿，成功對抗病毒。

阿查爾指出，台灣一直是世界衛生體系中，實踐透明與合作的典範，他將會在訪台期間，傳達美國總統川普支持台灣在全球衛生體系的領導力，及強調美台共同認可「自由和民主社會才是保護及促進全球健康的最佳模式。」

阿查爾說，這趟訪問是強化對台經濟和公衛合作的一次機會，尤其正當美國和其他國家正在通力合作，強化及分流關鍵醫療物資的來源。

根據規畫，阿查爾此行將與AIT主席莫建（James Moriarty）、CDC首席醫療官員沃爾福（Mitchell Wolfe）、衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）、衛生部全球辦公室主任格瑞格斯比（Garrett Grigsby），與其他政府官員一起訪台。

我駐美代表處發出新聞稿指，此行彰顯台美緊密夥伴關係，台灣將持續與美國及其他國際夥伴發展緊密合作關係，並積極為維護全球衛生安全做出具體貢獻，以共同因應新冠疫情帶來的威脅及挑戰。