維基百科成選戰工具？ 陳其邁：不樂見網路加工抹黑　

維基百科有關民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的資料，出現了「第三屆高雄市長」的經歷，隨後有臉書粉絲頁截圖批評他傲慢。陳其邁今天表示，選舉只剩下10天，不樂意見到這種網路上的轉載、加工、抹黑。

陳其邁上午到大樹區掃街之前受訪，被問到維基百科和臉書上的批評時表示，維基百科是一個開放很多人都可以上去改的百科，比較蹊蹺的是，被改的內容馬上就被特定的粉專引用，且馬上做攻擊。

他說，選舉剩下最後10天，大家應該要能夠在政見牛肉上，可以互相提出不同看法，讓民眾決定誰能擔任高雄市長，也希望支持者要冷靜；選舉剩最後10天，不樂意見到這種網路上的轉載、加工、抹黑。

高雄市目前進行的是第三屆市長補選，陳其邁是候選人之一，他之前曾代理過高雄市長。

今天查找維基百科上陳其邁的介紹，已無「第三屆高雄市長」，有「直至6月6日前高雄市長韓國瑜罷免案通過，陳於同月16日請辭行政院副院長，並獲民主進步黨徵召參與市長補選」。