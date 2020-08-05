徐永明交保 時力議員點出4亂象 籲黨勿寬以律己

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO疑涉賄案，法官昨天裁定80萬元交保。本報資料照片
時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO疑涉賄案，法官昨天裁定80萬元交保。本報資料照片

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO疑涉賄案，法官裁定80萬元交保，儘管昨天徐永明步出北院時，現場五位時力決策委員到場打氣，不過時力北市議員黃郁芬則在臉書呼籲，時代力量紀律委員會應以過去對待他黨、或本黨其他案例標準，檢視徐永明的言行，予以除名。

黃郁芬也點出時代力量的四個亂象，並點名秘書長陳志明，表示陳如明顯失職行為已不再適任黨秘書長，應有自知之明，不宜再戀棧。

繼時力高雄市議員黃捷在臉書表示，呼籲時力紀律委員會將徐永明予以除名，以示公信。時力北市議員黃郁芬也在臉書呼籲，時力應以過去對待他黨標準，檢視徐永明的言行，並以公開透明的程序及措施回應大眾質疑。

黃郁芬在臉書提到，徐永明涉嫌重大的「期約受賄罪」，不僅是7年以上的重罪；若是在法案推動上有與特定利益關係者不當接觸，藉由立委的職權圖利特定個人，並且期約收錢，等於是在告訴社會大眾：你只要有錢就可以決定法律怎麼訂。黃說，「這是不對的。」

黃郁芬提到，這不僅重創時代力量一直以來「反貪」、「公開透明」「自我期許高道德標準」的形象，嚴重破壞時代力量成立5年來辛苦建立的聲譽。更難以挽回的，是傷害了人民對政治的信賴。

黃郁芬說，徐永明被聲押禁見後，至昨天交保這段期間，時代力量有諸多亂象，包括秘書長陳志明在未有具體事證，且未經深思熟慮下，主動對外表示有「對外借錢來發黨工薪水」，引發社會大眾強烈質疑，更二度重創時代力量的聲譽。

黃郁芬說，如此明顯的失職行為已不再適任黨秘書長職位，亦應有自知之明，不宜再戀棧，讓黨中央可以更客觀公允的處理這一次的賄款風暴。

黃郁芬表示，時代力量自2016年以來，皆領有政黨補助款，照理說，時代力量黨務的日常運作，如：中央及地方黨部租金等空間成本、人事費用，應皆有政黨補助款得以支應，若財務有妥善規劃，應不足以發生「發不出黨工薪水」之情況。

另外，黃郁芬說，徐永明交保時，本黨竟有5位決策委員前往台北地院予以「接風送暖」、「準備零卡可樂」，此舉容易讓外界產生「時代力量決策核心力挺涉貪主席」之觀感，讓時代力量決策核心的改革誠意大打折扣。

還有邱顯智接任時代力量代理主席，曾明言將在兩周內提出時代力量的反貪廉政機制，但在上周的臨時決策委員會後，卻不見黨中央召開決策委員會研商能說服社會大眾的具體作法。

黃郁芬說，全台灣都在看時代力量怎麼做，她希望時代力量不是一個「嚴以待人、寬以律己」的政黨。

時力北市議員黃郁芬(中)則在臉書呼籲，時代力量紀律委員會應以過去對待他黨、或本黨其他案例標準，檢視徐永明的言行，予以除名。圖／引用自黃郁芬臉書
時力北市議員黃郁芬(中)則在臉書呼籲，時代力量紀律委員會應以過去對待他黨、或本黨其他案例標準，檢視徐永明的言行，予以除名。圖／引用自黃郁芬臉書

時代力量 徐永明

延伸閱讀

趙正宇、徐永明交保 檢昨晚抗告

經委會最肥 徐永明「保送」陳超明當召委？

80萬元交保 時力今約談 徐永明：我絕對沒問題

時力明星立委 李恆隆也曾接觸

相關新聞

調查報導／1450始祖 「春露」豪吞台鐵標 半年落袋1549萬

去年三月，被前立委陳宜民質疑農委會養網軍的「一四五○」標案公司之一「春露有限公司」，之後就淡出農委會。然而，根據本報調查...

總編開箱／標案家天下 1位學者1份名單追出8000萬真相

聯合報今天推出了一套調查報導，討論民進黨政府「標案家天下」的奇特現象。 日前「幫推」、「投石」公司拿下政府多項標案的訊息曝光，媒體質疑兩家公司與文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶關係密切，四年承攬政府標案高達8000多萬元，輿論譁然。

3立委遭押罕見 細數歷史...戒嚴有人「附匪」遭槍決

台北地檢署偵辦立法委員涉嫌收賄案，聲押10名被告，台北地院4日裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明及蘇震清辦公室主任余學洋、廖...

陳菊籲監委：做最後一任打算 沒有顧忌

監察院昨舉行全院委員談話會，據了解，監察院長陳菊提醒監委查案要「不分藍綠、不分黨派、只問事實」，監委表示，陳菊會中講白了...

調查報導／6「御用評委」 奪公部門標案班底

行政院公共工程會提供四千位評委名單資料庫，可供公部門標案遴選。本報調查發現，蔡政府上任後，公部門標案評委常見由民進黨前黨...

徐永明交保 時力議員點出4亂象 籲黨勿寬以律己

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO疑涉賄案，法官裁定80萬元交保，儘管昨天徐永明步出北院時，現場五位時力決策委員到場打氣...

我與索馬利蘭將互設處 陸急派員赴索國

索馬利蘭設處引發兩岸角力，索馬利蘭媒體報導，總統阿布迪指示研究和台灣互相承認的可能性，中國大陸駐索馬利亞大使覃儉二日再度...

「台美利益重疊」 蕭美琴：台灣不是誰的牌

我駐美代表蕭美琴三日表示，她的工作重點為美台經貿和國家安全方面的合作，雙邊貿易協定是重要目標。她並說，「台灣一向不是誰的...

調查報導／「只有春露能救台鐵」 誰牽線？

七月中旬，記者來到位在台北市東區一棟電梯大廈五樓的春露公司，一樓警衛戒備森嚴，平時難以進入，從一樓電鈴、信箱到五樓，外觀...

調查報導／台鐵人嘆：千瘡百孔 改革不能只靠粉專

百年台鐵近年負面新聞不斷，從誤點到事故，到勞工欠薪、過勞，普悠瑪事件後，就連要包裝，也鬧出紅背心作秀事件，台鐵去年底標給...

出席青年營 蔡英文再提：升官發財別走這條路

民進黨主席蔡英文昨天出席民進黨主辦的「二○二○會做事！國務青旗艦營」結業式，與年輕學員互動。她在致詞時表示，民進黨大會議...

調查報導／評委綠油油 學者痛批：政府豢養護航利益

國民黨批評蔡政府用「御用評委」讓親綠媒體拿數十億標案做「大內宣」，東華大學民族事務與發展系教授施正鋒批評，部分學者專家根...

熱門新聞

台大公衛：比利時男最可能在台北被潛在境外個案感染

李登輝葬五指山 退軍協會：玷汙革命軍人英靈安息聖地

菲律賓入境機場普篩9天 莊人祥：曾漏掉一個確診病例

「信耶穌者得鑽石」牧師郭美江驚傳乳癌病逝享壽67歲

影／比利時工程師在台北染疫？ 指揮中心十字回應

調查報導／1450始祖 「春露」豪吞台鐵標 半年落袋1549萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。