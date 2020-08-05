徐永明交保 時力議員點出4亂象 籲黨勿寬以律己

時代力量前黨主席徐永明捲入SOGO疑涉賄案，法官裁定80萬元交保，儘管昨天徐永明步出北院時，現場五位時力決策委員到場打氣，不過時力北市議員黃郁芬則在臉書呼籲，時代力量紀律委員會應以過去對待他黨、或本黨其他案例標準，檢視徐永明的言行，予以除名。

黃郁芬也點出時代力量的四個亂象，並點名秘書長陳志明，表示陳如明顯失職行為已不再適任黨秘書長，應有自知之明，不宜再戀棧。

繼時力高雄市議員黃捷在臉書表示，呼籲時力紀律委員會將徐永明予以除名，以示公信。時力北市議員黃郁芬也在臉書呼籲，時力應以過去對待他黨標準，檢視徐永明的言行，並以公開透明的程序及措施回應大眾質疑。

黃郁芬在臉書提到，徐永明涉嫌重大的「期約受賄罪」，不僅是7年以上的重罪；若是在法案推動上有與特定利益關係者不當接觸，藉由立委的職權圖利特定個人，並且期約收錢，等於是在告訴社會大眾：你只要有錢就可以決定法律怎麼訂。黃說，「這是不對的。」

黃郁芬提到，這不僅重創時代力量一直以來「反貪」、「公開透明」「自我期許高道德標準」的形象，嚴重破壞時代力量成立5年來辛苦建立的聲譽。更難以挽回的，是傷害了人民對政治的信賴。

黃郁芬說，徐永明被聲押禁見後，至昨天交保這段期間，時代力量有諸多亂象，包括秘書長陳志明在未有具體事證，且未經深思熟慮下，主動對外表示有「對外借錢來發黨工薪水」，引發社會大眾強烈質疑，更二度重創時代力量的聲譽。

黃郁芬說，如此明顯的失職行為已不再適任黨秘書長職位，亦應有自知之明，不宜再戀棧，讓黨中央可以更客觀公允的處理這一次的賄款風暴。

黃郁芬表示，時代力量自2016年以來，皆領有政黨補助款，照理說，時代力量黨務的日常運作，如：中央及地方黨部租金等空間成本、人事費用，應皆有政黨補助款得以支應，若財務有妥善規劃，應不足以發生「發不出黨工薪水」之情況。

另外，黃郁芬說，徐永明交保時，本黨竟有5位決策委員前往台北地院予以「接風送暖」、「準備零卡可樂」，此舉容易讓外界產生「時代力量決策核心力挺涉貪主席」之觀感，讓時代力量決策核心的改革誠意大打折扣。

還有邱顯智接任時代力量代理主席，曾明言將在兩周內提出時代力量的反貪廉政機制，但在上周的臨時決策委員會後，卻不見黨中央召開決策委員會研商能說服社會大眾的具體作法。