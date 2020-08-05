3立委遭押罕見 細數歷史...戒嚴有人「附匪」遭槍決

台北地檢署偵辦立法委員涉嫌收賄案，聲押10名被告，台北地院4日裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、前太流負責人李恆隆、白手套郭克銘羈押禁見，政壇掀波。現任立委遭聲押獲准的案例近年並不多見，但在戒嚴時期，曾有立委淪為階下囚、甚至遭槍決。

立委遭捕的原因不一，有的是戒嚴時期的政治事件，有的獲檢察官不起訴或法院判決無罪，案例臚列如下：

●1950 劉如心：涉附匪叛亂被捕，同年7月9日於馬場町遭槍決。

●1952 馬乘風：涉叛亂遭處無期徒刑，1972年獲蔣中正總統減刑而出獄。

●1956 程琇：涉貪汙遭逮，台北地院判處1年徒刑，褫奪公權2年，為首位被判刑的女立委。

●1962 覃勤：涉出賣學籍被捕，判刑兩年。

●1966 徐君佩、姚廷芳、劉景健：涉黃豆案被捕，分處7至8年徒刑。

●1968 雷鳴龍：向萬源紡織公司詐取財物被捕，判刑6年。

●1979.12.14 黃信介：戒嚴時期，立院臨時秘密院會許可警備總部逮捕參與美麗島事件的黃信介。黃被依軍法叛亂罪判處14年徒刑，1987年獲假釋。

●1985.03.01 蔡辰洲：涉十信案，立法院召開祕密會議許可台北地檢處（改制前）逮捕蔡辰洲。

●2000.08.17 廖福本：台南地檢署偵辦假股票案，搜索立法院大安會館、廖福本研究室，但當下一無所獲，廖也未遭押。

●2007.07.24 薛凌：捲入陽信銀行貸款弊案，士林地檢署聲押禁見，士院裁定1千萬交保。薛凌事後無罪確定。

●2009.06.26 郭玟成：被控收受日統客運賄款200萬，台北地檢署聲押禁見，北院裁定5百萬元交保。北檢事後認定為政治獻金，不起訴。

●2020.08.04 蘇震清、廖國棟、陳超明：涉護航SOGO條款修法，台北地檢署聲押禁見獲准。北院裁定同案被告徐永明（前立委）80萬元、趙正宇100萬元交保。