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調查報導／評委綠油油 學者痛批：政府豢養護航利益

聯合報 / 記者劉宛琳／台北報導
台鐵去年底標給春露公司重新打造形象。圖為台鐵粉專。圖／取自fun臺鐵臉書。
台鐵去年底標給春露公司重新打造形象。圖為台鐵粉專。圖／取自fun臺鐵臉書。

國民黨批評蔡政府用「御用評委」讓親綠媒體拿數十億標案做「大內宣」，東華大學民族事務與發展系教授施正鋒批評，部分學者專家根本沒有專業、而且態度囂張，直接說上頭交代要標給誰，都是政府來豢養來護航利益；政大法律系副教授廖元豪也說，一個評委到處出現，一直都偏袒特定廠商，是否有違反《行政程序法》確實有爭議。

廖元豪表示，民進黨在「拔管」（管中閔案）時，不斷地引用行政程序法第三十三條「有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞者」來挑剔台大校長的遴選程序，說是要採取最嚴格標準，但碰到自己人的時候，是否又變成最低標了？這種雙標夠了沒？

廖元豪說，文化總會副秘書長李厚慶擔任評委，在形式上似乎沒有違反政府採購法。因為文化總會並不是公務機關，所以副秘書長應該不是公務員，目前看來中華文化總會應該是依民法成立之「社團法人」，而非「政府機關」，但政府採購仍要適用行政程序法。因此，李經手多個標案並偏袒特定廠商，是否有違反行政程序法第三十三條是有爭議的。

施正鋒以自己過去當評委為例，他說，以前很多部會因立場相近都會找他，後來發現他雖然立場是台獨，但追求是非並沒有分藍綠，所以計畫或標案內容如果太扯，他還是會有意見，民進黨覺得他現在不是那麼「聽話」，所以都不再找他，「他們現都找中代的，未來就可以去當官」。

施正鋒說，他日前看到標案評委名單非常驚訝，這些人都是民進黨派來的「上級指導員」，都在做公關，根本沒有在講專業，不僅不懂案子內容，態度還很囂張，直接說上頭交代「這個就是要給誰標的」，政府一定要找一些自己的專家學者來掛評委，內部評委事務官也不敢說話，自然就讓某些廠商標到。

施正鋒感嘆，以前國民黨一黨獨大，民進黨現在執政把壞的都學到，但知識分子要有起碼的格調，而不是要當官、要權力就是不要臉。他坦言，不管藍綠執政都會找「門神」，打安全牌要收買學者，但身為專家學者，為什麼要賣身到這個地步，這樣國家未來有前途嗎？

民進黨 文化總會 國民黨

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