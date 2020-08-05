調查報導／政媒勾結？妻任職三立 李厚慶當標案評委

蔡英文總統兼任文化總會長，文化總會副秘書長李厚慶卻擔任多項政府標案評委，尤其李妻白舒樺任職三立總經理辦公室主任，李厚慶經手今年四月公開招標的故宮南院標案仍由三立得標，涉嫌違反「政府採購法」。國民黨文傳會副主委黃子哲說，根本是政媒勾結、利益均霑，「像極了愛情」。

政院：將調查並做後續處置

行政院發言人丁怡銘昨說，就目前看到資訊，白舒樺是今年三月才至三立就職，有關李厚慶擔任評委是否違反利益迴避的事實認定，政風人員將請李厚慶及三立提供明確資料，並做後續處置。文總表示，文總是民間社團法人，會內自行籌措每年業務執行預算，也受主管機關監督，各界勿一再以錯誤訊息，扭曲事實。李厚慶說，他多年廣宣工作的參與經驗，很高興能致力於提升台灣美學以及弘揚台灣在地文化，謝謝各界指教。

三立：李妻未直接處理標案

三立表示，白舒樺今年三月二日到職，在三立工作僅五個月，工作內容沒有直接處理公標案，無迴避問題。

政府採購法第十五條規定，機關承辦、監辦採購人員離職後三年內不得為本人或代理廠商向原任職機關接洽處理離職前五年內與職務有關之事務；機關人員對於與採購有關之事項，涉及本人、配偶、二親等以內親屬，或共同生活家屬之利益時，應行迴避。

媒體曾報導，李厚慶是政治公關公司「幫推」與「投石」幕後藏鏡人，四年內拿下政府標案總金額超過八千萬元。藍營昨天再追打，李厚慶夫妻檔涉嫌違法投標。

白舒樺過去曾任三立主播，二○一七年到新竹市政府，今年三月回歸三立總經理辦公室主任。今年四月廿三日，中視、東森、民視、三立投標七百多萬元的「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」，最後三立單獨得標，李厚慶即擔任該案評委。

黃子哲說，文化總會隸屬總統府，預算由政府編列，李厚慶擔任評委已違反政府採購法；白舒樺任職三立，李厚慶仍繼續擔任政府標案評委，就是很明確的違法事實。