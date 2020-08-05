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調查報導／1450始祖 「春露」豪吞台鐵標 半年落袋1549萬

聯合報 / 記者侯俐安劉宛琳／調查採訪
春露公司隱身台北市東區一棟大樓的5樓，晚間7、8點，辦公室內燈火通明。記者林澔一／攝影
春露公司隱身台北市東區一棟大樓的5樓，晚間7、8點，辦公室內燈火通明。記者林澔一／攝影

去年三月，被前立委陳宜民質疑農委會養網軍的「一四五○」標案公司之一「春露有限公司」，之後就淡出農委會。然而，根據本報調查，春露去年底竟轉移陣地進入台鐵，以遠超過市場行情價，高分拿下台鐵「工程建設暨政策網路行銷」半年六百萬元標案，今年五月再續獲一年九四九萬元同名標案，短短半年，光從台鐵就拿到一五四九萬元標案。

帶風向？以行銷名義連吃標案

攤開兩次標案評委名單，更出現多位綠色人士，包括徐國勇任行政院發言人期間辦公室主任、是方科技顧問林育卉、曾任府前秘書長陳師孟辦公室主任的邵立中等人，引發外界質疑。

日前「幫推」、「投石」兩家公司，才遭揭露與文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶關係密切。四年多來，親綠公關公司不僅在各項政府標案無往不利，這兩年更深入部會二級機關，以網路行銷之名吃下標案，屢遭外界質疑養網軍帶風向。

金額高…春露毫無懸念搶到標

春露外觀沒有招牌、門禁森嚴，只能透過辦公室外的毛玻璃看到裡面動態。記者侯俐安／攝影
春露外觀沒有招牌、門禁森嚴，只能透過辦公室外的毛玻璃看到裡面動態。記者侯俐安／攝影

本報調查，台鐵原由新聞室經營的臉書粉絲團「fun台鐵」，今年初開始轉型，多了故事、圖文，粉團一年內增加一萬個「讚」。會有如此轉變，全因台鐵去年十一月十八日招標「工程建設暨政策網路行銷」案，半年預算高達六百萬。

業界分析，以網路行銷行情，一百萬就能搞定，頂多兩、三百萬。由於網路行銷少見半年標案金額如此高，吸引多家廠商投標，除了春露，還有東森新聞雲、爆米花數位、德和月國際科技等公司。半年後，今年五月廿六日同個標案再開標，仍有威肯公關、啟點行銷兩家公司投標，但春露仍毫無懸念得標，一年預算九四九萬兩千元。

根據春露報價，每日一篇輿情分析，半年就要七十二萬元，平均一篇四千元；每周一場周會、輿情分析周報，半年也是七十二萬元。圖文製作一張圖卡就要四千元；臉書粉絲團營運也是七十二萬元，要負責操刀三個粉絲團，分別是台鐵「TRA台鐵官方粉絲團」、「fun台鐵」，就連台鐵局長張政源個人粉絲團也委外。

兩次標案審查，都出現多位親綠評審。以去年標案為例，外聘委員分別是林育卉，以及今年初公開挺蔡總統連任的台灣觀光策略發展協會理事長游智維。今年兩名外部評委，分別是邵立中以及在交通部長林佳龍台中市長任內擔任台中花博總監、社計事務所共同創辦人吳漢中。

李厚慶…三百標案御用評委？

除了親綠公關發大財，國民黨日前爆料蔡政府標案獨厚綠營媒體，記者調查發現，評審名單不僅同樣「綠油油」，雷同度更是高得驚人。其中除李厚慶三年內擔任近三百個標案的評委外，包含林育卉、台灣觀光協會秘書長羅瓊雅、總統府發言人丁允恭、行政院政務顧問林閣雍以及許嘉恬都是民進黨前黨工，另外邵立中、行政院專委呂思翰也都多次擔任政府相關標案評委，被形容是民進黨「御用評委團」。

台鐵局副局長馮輝昇說，台鐵從普悠瑪事件後做很多改革，無論是購買新車、新的政策，但外界不太知道台鐵努力的成果，因此盼能找專業團體協助政策推廣行銷。他強調，標案沒有特別鎖定哪家廠商，都是按照公開招標過程作業，半年來輿論確實轉向正面，從美學列車、軌道經濟成果宣傳來看，對春露執行是滿意的。他相信都是按照規定在辦理。

台鐵 行政院 林育卉 農委會

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