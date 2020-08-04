【重磅快評】行政院只敢鋸箭 蔡英文何來清廉的底氣？

「升官發財，請走別路」，蔡英文總統在立委集體收賄案後引用陸軍官校勉勵新生的對聯「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」發表談話，藉由人事發布及司法偵辦行動壓制黨內派系惡鬥，並技巧地向年輕人訴求「民進黨依然是清廉、勤政、愛鄉土」，只是，光切割蘇嘉全還不夠，蔡總統何不從她擔任會長的文化總會開始清理？

蔡總統昨天快速宣布李大維接任總統府秘書長，自有平息派系之爭的考量，她特別提到立委收賄案，希望司法單位毋枉毋縱，也提醒執政團隊同仁「升官發財，請走別路」，執政目標不是為了自己利益，勿因一時疏忽，砸掉人民對執政團隊的信任，她並說明蘇嘉全遞出辭呈的心路歷程，說她能夠理解蘇以辭職明志的決心。

今天蔡英文出席民進黨「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，她在致詞時又指著會場寫著「清廉、勤政、愛鄉土」的牌子，提醒台下年輕學員說「或許你將來走上政治或公共事務這條路，無論是哪一個政黨，都是從政參與公共事務三個最重要原則」；蔡英文接連的人事布局及談話，清楚傳遞了三個訊息，一是偵辦立委收賄案會下重手，二是黨內派系要安分一點，三是民進黨不能和貪腐畫上等號。

為了延續綠色執政，蔡英文有心除弊防腐，這是好事，蔡英文連續出招，當然會收到一些效果，例如，檢方大陣仗聲押蘇震清、陳超明、廖國棟等人，法院多數埋單裁押，高檢署當然也是觀風向高手，日前剪報指示台北、士林、屏東地檢署分「他」字案偵辦國民黨上月爆料蘇嘉全、蘇震清叔侄拜訪印尼當局有無涉謀私利的情形，也算出手精準。

然而，就在蔡英文勉勵年輕學員時，再拿「清廉、勤政、愛鄉土」說文解字，但蔡英文似乎忘了，今日的民進黨是如何拿公家資源來餵養昔日一樣的年輕臉孔，透過「過去的親信」讓兩家綠營色彩濃厚的公關公司拿下政府八千多萬元多筆標案，幕後關鍵即是與蔡英文關係密切文化總會正副秘書長林錦昌與李厚慶。

林錦昌表示從沒在任何職務上介入任何或政府其他標案，他和兩家公司的關係就是「幾次的選舉下來，大家就是好夥伴」，他既不是投資人，也沒有在這家公司任職；巧的是，林錦昌的說詞正好是李厚慶的罩門，今天李厚慶被爆多次出任政府標案評委，且只要李擔任評委，特定綠媒的得標率就將近9成，三年下來得標近1.9億元，李妻今年3月還到這家綠媒任職，有違反利益迴避之嫌。

行政院既鋸箭又避重就輕，僅說要了解今年3月以後，李厚慶是否有違反利益迴避情形，交由主責部會做後續處置，但3月以前的標案獨厚一家綠媒竟未置一詞，行院政當然不傻，李即使不是蔡英文「過去的親信」，可也是現在的文化總會副秘書長，行政院自然投鼠忌器，但是，如果蔡英文要司法毋枉毋縱是說真的，高檢署剪報分案也是玩真的，何不就把纏繞蔡英文「身邊的人」的這些標案釐清一番，這樣一來，蔡英文下次再對年輕人說「清廉、勤政、愛鄉土」時，也許可增添幾分底氣。